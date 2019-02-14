Шахтер – Айнтрахт: безумная стартовая перестрелка с фейлом Пятова и быстрое удаление Степаненко

Шахтер принимает в Харькове Айнтрахт в рамках первого матча 1/16 финала Лиги Европы. Счет и отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Лига Европы 2018/19. 1/16 финала, первый матч

Шахтер – Айнтрахт – 1:1 (Live)

Голы: Марлос, 10 (пен) - Хинтереггер, 7

Удаление: Степаненко, 11

Матч и онлайн-трансляция Шахтер – Айнтрахт начались в 22:00 по киевскому времени.

Шахтер – Айнтрахт – видео голов

Гости активно пошли вперед и уже в дебюте поединка нанесли удар в направлении ворот Пятова. Роде, получив достаточно времени перед уголовным "горняков", подработал себе мяч под левую ногу, но в створ не попал. А уже вскоре команды устроили бешеную перестрелку. Стартовый натиск немцев увенчался голом Хинтереггера на 7-й минуте. Степаненко сбил Ребича вблизи штрафной Шахтера, получив желтую, Роде выполнил навесную передачу на дальнюю штангу, а центрбэк Айнтрахта головой пробил в ближний угол. Андрей Пятов был обязан спасать свою команду, но буквально занес мяч в собственные ворота. Очередной фейл голкипера сборной Украины и стартовые неприятности для донецкого клуба.

Шахтер – Айнтрахт: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

Шахтер не опустил руки и почти сразу сравнял счет. Хасебе сбил Мораеса в штрафной гостей, а британский рефери Энтони Тейлор без колебаний указал на "отметку". К мячу подошел Марлос и бильярдным ударом реализовал пенальти – 1:1. Однако уже через минуту команда Фонсеки пережила очередной шок. Степаненко грубо сыграл в центре поля против Ребича и получил вторую желтую карточку, оставив дончан в меньшинстве.

Получив численное преимущество, франкфуртцы начали регулярно терроризировать владения Пятова. В середине первого тайма могли забивать Йович и Ребич. Лучший снайпер Бундеслиги красивым обводным ударом едва не попал в дальнюю девятку, а хорват после передачи Йовича пробил мимо ближней штанги.