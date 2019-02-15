Головні новини футболу 14 лютого: Динамо та Шахтар зіграли внічию у Лізі Європи, БАТЕ сенсаційно переміг Арсенал

"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 14 лютого.

Динамо та Шахтар зіграли у результативну нічию в Лізі Європи

Динамо зіграло внічию з Олімпіакосом в першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи 2018/19. Підопічні Олександра Хацкевича пропустили першими, проте зуміли відігратись завдяки голу Віталія Буяльського. Красивий м'яч Діаша знову вивів греків уперед, але під завісу поєдинку гол Беньяміна Вербіча подарував киянам нічию 2:2 – відео голів та огляд матчу.

Олександр Хацкевич на післяматчевій прес-конференції заявив, що доля протистояння вирішиться у Києві. До слова, грецька поліція побила фанатів Динамо під час поєдинку.

Шахтар у Харкові також розійшовся миром з Айнтрахтом. Команди обмінялись голами в дебюті поєдинку, а після цього Тарас Степаненко отримав червону картку. В другому таймі Шахтар та Айнтрахт знову по разу вразили ворота один одного та розписали підсумкову нічию – відео голів та огляд зустрічі. До слова, у Німеччині "гірникам" не допоможе і Сергій Кривцов, який отримав жовту картку.

Матчі-відповіді пройдуть 21 лютого.

Ліга Європи

В інших матчах 1/16 фіналу Челсі та Наполі здобули перемоги, а Генк з Русланом Маліновським зіграв унічию. Українець вийшов у стартовому складі та отримав жовту картку.

Інтер, Севілья і Бенфіка мінімально обіграли суперників, а головна сенсація дня трапилась у Білорусі – БАТЕ здолав Арсенал. Ренн та Бетіс розписали феєричну нічию з рахунком 3:3.

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