Наполи официально подтвердил уход Гамшика в Китай

Полузащитник Наполи Марек Гамшик продолжит карьеру в чемпионате Китая.
Наполи достиг договоренности с китайским клубом Далянь Ифань о трансфере словака, сообщает пресс-служба "партенопейцев".
Гамшик перешел в Далянь Ифань, – юрист Наполи
"Капитан, пример, футболист и человек, которого Неаполь полюбил навсегда. Он останется в нашей истории", – написал о Гамшике официальный Твиттер Наполи.
31-летний хавбек выступал за неаполитанский клуб в течение 11,5 года. За это время он успел стать рекордсменом команды по количеству матчей (520) и голов (121). Ранее лучшим бомбардиром Наполи был легендарный аргентинец Диего Марадона.
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