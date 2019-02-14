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Наполи официально подтвердил уход Гамшика в Китай

17:35 66 Читати українською
Наполи официально подтвердил уход Гамшика в Китай
Марек Гамшик / фото: ФК Наполи

Полузащитник Наполи Марек Гамшик продолжит карьеру в чемпионате Китая.

Наполи достиг договоренности с китайским клубом Далянь Ифань о трансфере словака, сообщает пресс-служба "партенопейцев".

Гамшик перешел в Далянь Ифань, – юрист Наполи

"Капитан, пример, футболист и человек, которого Неаполь полюбил навсегда. Он останется в нашей истории", – написал о Гамшике официальный Твиттер Наполи.

31-летний хавбек выступал за неаполитанский клуб в течение 11,5 года. За это время он успел стать рекордсменом команды по количеству матчей (520) и голов (121). Ранее лучшим бомбардиром Наполи был легендарный аргентинец Диего Марадона.

Зинченко – приоритетная цель Наполи во время летнего трансферного окна

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Главное Трансферы Марек Гамшик Марек Гамшик Наполи Наполи Италия Далянь Ифан Далянь Ифан
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