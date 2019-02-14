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Олимпиакос – Динамо: полиция жестоко избила болельщиков киевлян – жуткое видео

21:44 703 Читати українською
Олимпиакос – Динамо: полиция жестоко избила болельщиков киевлян – жуткое видео
Болельщики Динамо / Фото из соцсетей

Ужасный инцидент произошел на трибунах во время матча 1/16 финала Лиги Европы Олимпиакос – Динамо.

Во время матча Олимпиакос – Динамо произошли беспорядки на трибунах. Конфликт вспыхнул между болельщиками киевского клуба и полицией, сообщает Troublemakers & Ultras Action в facebook.

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На опубликованном видео греческие полицейские дубинками жестоко избивают фанатов "бело-синих".

О причинах такого поведения правоохранителей – не сообщается.

Напомним, ответный матч между Динамо и Олимпиакосом состоится 21 февраля, начало в 22:00.

Лига Европы1/16 финалаКараискакис (Пирей)

Олимпиакос - Динамо Киев: Четверг 14 февраля 2019

Олимпиакос
Матч окончен
2 : 2
Динамо Киев
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