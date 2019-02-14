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Карпаты подписали французского хавбека Йода

16:00 113 Читати українською
Карпаты подписали французского хавбека Йода
Абдул Карим Йода / ФК Карпаты

Полузащитник Абдул Йода официально стал игроком Карпат.

Карпаты на своем официальном сайте сообщили о подписании французского полузащитника Абдула Карима Йода. Контракт рассчитан на 2,5 года.

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Француз ивуарийского происхождения выступал в Швейцарии, Румынии и Испании, в том числе успел поиграть за представителя Примеры Хетафе.

Карпаты после первой части сезона занимают 10 место в турнирной таблице УПЛ, набрав 17 очков.

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