Симеоне продлил контракт с Атлетико

В Атлетико определились, кто будет возглавлять команду в течение ближайших лет.

Диего Симеоне подписал новый контракт с мадридским Атлетико, сообщает официальный сайт клуба.

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Новое соглашение 48-летнего специалиста с мадридским клубом будет рассчитано до 2022 года.

Диего возглавляет "матрасников" с 2011 года. Аргентинец завоевал с мадридцам Кубок Испании, золотые медали Ла Лиги, трофей Лиги Европы и два Суперкубка УЕФА.

После 23-х туров Ла Лиги подопечные Симеоне занимают третью строчку в турнирной таблице. В Лиге чемпионов Атлетико встретится с Ювентусом в рамках 1/8 финала, первый матч состоится 20 февраля.

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