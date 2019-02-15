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Лига Европы: Челси и Наполи одержали уверенные победы, Валенсия обыграла Спортинг

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Лига Европы: Челси и Наполи одержали уверенные победы, Валенсия обыграла Спортинг
Цюрих – Наполи – 1:3

Состоялись очередные матчи 1/16 финала Лиги Европы.

Лига Европы. Плей-офф, 1/16 финала

Брюгге – Зальцбург – 2:1

Голы: Уэсли, 81, Денсвил, 65 – Юнузович, 17

Виктория – Динамо Загреб – 2:1

Голы: Перника, 54, 83 – Ольмо, 41

Мальме – Челси – 1:2

Голи: Кристиансен, 79 – Баркли, 30, Жиру, 58

Селтик – Валенсия – 0:2

Голы: Черишев, 42, Собрино, 49

Спортинг – Вильярреал – 0:1

Гол: Альфонсо, 3

Цюрих – Наполи – 1:3

Голы: Кололли, 83 (п) – Инсинье, 12, Кальехон, 21, Зелински, 77

Шахтер в меньшинстве расписал результативную ничью с Айнтрахтом

Челси на выезде легко обыграл Мальме. Дебютный гол в еврокубках забил забил Баркли, а еще один мяч на счету Жиру. Шведы смогли ответить лишь точным ударом Кристиансена.

Наполи в гостях разгромил Цюрих. Взятие ворот на себя записали Кальехон, Инсинье и Зелински. Гол престижа за швейцарцев забил Кололли, реализовав пенальти.

Валенсия обыграла лиссабонский Спортинг, а Вильярреал – Селтик.

Виктория Пльзень и Брюгге одержали волевые победы над Динамо Загреб и Зальцбургом соответственно.

Лига Европы1/16 финала

Селтик - Валенсия: Четверг 14 февраля 2019

Селтик
Матч окончен
0 : 2
Валенсия
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