УЕФА начал расследование из-за слов Рамоса о намеренно полученной желтой карточке в матче с Аяксом

УЕФА открыл дисциплинарное расследование после первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов Аякс – Реал.

Причиной для расследования стали слова капитана мадридцев Серхио Рамоса, который во время интервью признался, что намеренно получил желтую карточку, чтобы отбыть одноматчевую дисквалификацию на ранних стадиях турнира.

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Напомним, что на 89-й минуте вчерашнего матча он сбил Каспера Дольберга и получил предупреждение, из-за которого пропустит ответный матч.

Согласно правилам УЕФА, игроки будут отстранены от участия в двух матчах турнира или в течение определенного периода за умышленное получение желтой карточки.

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В 2010 и 2013 годах Рамос уже получал умышленные предупреждения, которые позволяли пропустить следующий матч, который не имеет турнирного значения.