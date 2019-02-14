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УЕФА начал расследование из-за слов Рамоса о намеренно полученной желтой карточке в матче с Аяксом

20:28 35 Читати українською
УЕФА начал расследование из-за слов Рамоса о намеренно полученной желтой карточке в матче с Аяксом
Серхио Рамос / фото из соцсетей

УЕФА открыл дисциплинарное расследование после первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов Аякс – Реал.

Причиной для расследования стали слова капитана мадридцев Серхио Рамоса, который во время интервью признался, что намеренно получил желтую карточку, чтобы отбыть одноматчевую дисквалификацию на ранних стадиях турнира.

Рамос – о переборе желтых карточек: Я бы соврал, если бы сказал, что сделал это ненамеренно

Напомним, что на 89-й минуте вчерашнего матча он сбил Каспера Дольберга и получил предупреждение, из-за которого пропустит ответный матч.

Согласно правилам УЕФА, игроки будут отстранены от участия в двух матчах турнира или в течение определенного периода за умышленное получение желтой карточки.

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В 2010 и 2013 годах Рамос уже получал умышленные предупреждения, которые позволяли пропустить следующий матч, который не имеет турнирного значения.

Лига чемпионов1/8 финалаЙохан Кройф Арена (Амстердам)

Аякс - Реал Мадрид: Среда 13 февраля 2019

Аякс
Матч окончен
1 : 2
Реал Мадрид
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Теги
Лига чемпионов Реал Мадрид Реал Мадрид Аякс - Реал Мадрид Серхио Рамос Серхио Рамос УЕФА
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