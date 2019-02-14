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Шахтер – Айнтрахт – видео голов

22:29 163 Читати українською
Шахтер – Айнтрахт – видео голов
Шахтер – Айнтрахт – видео голов / Фото ФК Шахтер

Шахтер сравнял счет в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против Айнтрахта. Смотрите видео голов и обзор матча Шахтер – Айнтрахт.

Невероятное начало ожидало зрителей матча Шахтер – Айнтрахт. Уже на 7-й минуте, после грубой ошибки Андрея Пятова, гости вышли вперед.

Шахтер – Айнтрахт: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

Через три минуты арбитр назначил пенальти в ворота Айнтрахта. Марлос хладнокровно реализовал 11-метровый.

Видео гола Хинтереггера:

Видео гола Марлоса:

Лига Европы1/16 финала

Шахтер - Айнтрахт Франкфурт: Четверг 14 февраля 2019

Шахтер

live 45'
1 : 1
Айнтрахт Франкфурт
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