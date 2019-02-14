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Олимпиакос – Динамо: послематчевая пресс-конференция Александра Хацкевича

22:28 126 Читати українською
Олимпиакос – Динамо: послематчевая пресс-конференция Александра Хацкевича
Александр Хацкевич / фото: ФК Динамо

Главный тренер киевского Динамо Александр Хацкевич доволен результатом игры против Олимпиакоса, но считает, что все в любом случае будет решаться в ответном матче в Киеве.

"Даже после пропущенного гола команда не отошла от плана на игру, о котором мы говорили до ее начала. Было понимание организации и структуры игры. В перерыве мы попросили ребят более агрессивно играть вперед, в начале матча мы где-то больше играли вдоль и поперек.

Олимпиакос – Динамо – 2:2 – видео голов

Все равно все будет решаться в Киеве. Да, результат 2:2 нас удовлетворяет, но в любом случае все будет решено уже в Киеве.

Отсутствие Кадара? После вчерашней тренировки мы приняли решение, что он не будет играть. Он сам сказал, что не сможет сыграть. Будем видеть, в каком он будет состоянии. Он уже пропустил 10 дней.

Выход Соля в основе – это мое решение. Его работой на поле я доволен. Он оказывал давление на защитников и сыграл сегодня на команду.

Да, мы не ожидали таких изменений в составе Олимпиакоса, которые произошли по сравнению с ПАОКом. А какой у них был план на игру – это их дело. Мы придерживались своего плана и своей тактики", – отметил Хацкевич на пресс-конференции после матча в Афинах.

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Источник: Футбол 24
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Олимпиакос - Динамо Киев: Четверг 14 февраля 2019

Олимпиакос
Матч окончен
2 : 2
Динамо Киев
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