Олимпиакос – Динамо: хозяева выиграли первый тайм, киевляне реализовали свою единственную возможность

Динамо встречается с Олимпиакосом в первом матче 1/16 финала Лиги Европы 2018/19. Отчет о поединке читайте на "Футбол 24".

Лига Европы 2018/19. 1/16 финала, первый матч

Олимпиакос – Динамо – 2:1 (LIVE)

Гол: Хассан, 9, Диаш, 40 – Буяльский, 27

Матч, как и онлайн-трансляция Олимпиакос – Динамо на "Футбол 24" начался в 19:55. Этот поединок стал для команды Александра Хацкевича первым официальным в 2019 году, тогда как греки провели уже 6 матчей в чемпионате и 3 – в Кубке. В этих поединках подопечные Педру Мартинша завоевали 6 побед, дважды сыграли вничью и уступили ПАОКу – главному конкуренту в борьбе за чемпионство.

Олимпиакос – Динамо – видео голов

Александр Хацкевич выставил довольно прогнозируемый стартовый состав. Вместо травмированного Тамаша Кадара в основе вышел Артем Шабанов. Новичок Фран Соль также начал матч с первых минут, тогда как лучший бомбардир команды на сборах Назарий Русин остался на скамейке запасных. Таким образом испанец дебютировал за Динамо в официальном матче. Трио центрхавов составили Николай Шапаренко, Виталий Буяльский и Владимир Шепелев.

Олимпиакос – Динамо: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

Главная звезда Олимпиакоса Костас Фортунис все же вышел в старте своей команды, несмотря на определенные проблемы со здоровьем – его участие в поединке было под вопросом.

Уже на 2-й минуте Кендзёра сильно прострелил в штрафную – Жозе Са забрал мяч. Первые минуты запомнились довольно сумбурной игрой в исполнении обеих команд без особых возможностей для взятия ворот.

Первый момент в матче завершился голом. Фортунис выгрыз мяч после длинной передачи в штрафную Бойко и сбросил на Хассана, который ударом в дальний угол открыл счет в матче.

Пропущенный гол несколько шокировал "бело-синих". Киевляне ответили подачей Цыганкова со штрафного, которая ничем особенным не завершилась. Незаметными были Соль и Вербич, а центральные полузащитники Динамо проигрывали борьбу своим оппонентам.

На 19-й минуте Фортунис перехватил мяч после передачи Кендзёры назад и выскочил один на один с Бойко. Лидер греков обыграл голкипера и пробил по пустым воротам – мяч попал в штангу и покинул пределы поля. Откровенно повезло "динамовцам" – счет должен был становиться 0:2.

После этого Бойко парировал опасный дальний удар Диаша. У противоположных ворот Буяльский упал в штрафной Олимпиакоса – Крейг Поусон не отреагировал, хотя момент выглядел довольно спорно.

Однако Динамо все же ответило результативным ударом. Томаш Кендзёра догнал мяч после длинной передачи и в подкате прострелил на Буяльского. Виталий ударом в касание попал в дальний верхний угол. Есть такой важный гол на выезде!

Впрочем, Олимпиакос вышел вперед еще в первом тайме. Цыганков вынес мяч подальше, однако его подхватил Жил Диаш и пушечным ударом из-за пределов штрафной вывел свою команду вперед.

Первый тайм завершился со счетом 2:1 – довольно благоприятный результат для Динамо, учитывая ход событий на поле. Фран Соль не получал мяч от партнеров и выглядел инородним телом в команде. Киевляне реализовали свою единственную возможность.