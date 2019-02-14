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Лига Европы: Арсенал сенсационно проиграл БАТЭ, Интер, Севилья и Бенфика одержали минимальные победы

21:58 201 Читати українською
Лига Европы: Арсенал сенсационно проиграл БАТЭ, Интер, Севилья и Бенфика одержали минимальные победы
Лацио – Севилья – 0:1

Состоялись очередные матчи 1/16 финала Лиги Европы.

Лига Европы. Плей-офф, 1/16 финала

БАТЭ – Арсенал – 1:0

Гол: Драгун, 45

Галатасарай – Бенфика – 1:2

Голи: Луиндама, 54 – Сальвио, 27, Сеферович, 64

Краснодар – Байер – 0:0

Лацио – Севилья – 0:1

Гол: Бен-Йеддер, 22

Рапид – Интер – 0:1

Гол: Мартинес, 39 (п)

Ренн – Бетис – 3:3

Голы: Юну, 2, Гарсія, 11 (автогол), Бен Арфа, 45+3 – Ло Чельсо, 32, Сидней, 62, Лаинес

Славия – Генк – 0:0

Главная сенсация вечера произошла в Беларуси, где местный БАТЭ обыграл лондонский Арсенал. В конце первого тайма Драгун выпрыгнул выше всех в штрафной "канониров" и отправил мяч в ворота. Его гол так и остался единственным в этом матче.

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Ренн и Бетис подарили зрителям самый яркий матч игрового дня, по крайней мере пока. Французы очень живо начали поединок, еще в первом тайме забив в ворота соперника 3 гола. До перерыва Ло Чельсо отыграл один мяч, а в середине второго тайма Сидней сократил отставание до минимума. Спас испанцев от поражения Лаинес, который забил аж на 90-й минуте.

Интер, который на выезде играл с Рапидом без своей главной звезды Мауро Икарди, сумел одолеть австрийцев благодаря голу Лаутаро Мартинеса. Этот мяч стал для аргентинца дебютным в еврокубках.

Лацио не сумел поддержать своих соотечественников и дома уступил Севилье. Единственный гол в этой встрече забил Бен-Йеддер в середине первого тайма.

Бенфика на выезде минимально обыграла Галатасарай. За португальцев забивали Сальвио и Сеферович, на что у турок сумел ответить лишь Луиндама.

В поединках Краснодар – Байер и Славия – Генк зрители забитых голов не увидели.

Лига Европы1/16 финала

Краснодар - Байер: Четверг 14 февраля 2019

Краснодар
Матч окончен
0 : 0
Байер
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