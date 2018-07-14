Главные новости футбола 13 июля: ЧМ-2022 пройдет зимой, Ярмоленко приступил к тренировкам в Вест Хэме

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 13 июля.
Украина
Динамо одержало крупную победу в контрольном матче. Киевляне со счетом 9:0 разгромили австрийский Телфс. В составе Динамо дебютировал бразильский новичок Сидклей.
Андрей Ярмоленко провел дебютную тренировку в Вест Хэме. Также украинец рассказал, что был удивлен решением Боруссии Д о своем трансфере. Наставник Вест Хэма Мануэль Пеллегрини отметил, что восхищается игрой украинца.
Артем Кравец забил красивый гол пяткой в контрольном матче.
Шахтер получил нового тренера юношеской команды – Андреас Карраско после работы в академии Барселоны будет работать в Шахтере U-19. Читайте эксклюзивный материал о новичке Шахтера Сиприано.
ЧМ-2018
Сразу 5 игроков сборной Хорватии пропустили открытую тренировку команды. Правда, отмечается, что указанные футболисты будут готовы к финальному матчу против Франции.
Также стали известны клубы, которые получат от ФИФА наибольшую компенсацию на участие своих игроков на турнире – результаты исследования.
Между тем ФИФА официально приняла решение провести ЧМ-2022 зимой – с 21 ноября по 18 декабря.
Трансферы и другие топ-события дня
Ливерпуль объявил о подписании хавбека Сток Сити и сборной Швейцарии Джердана Шакири. Реал в свою очередь официально опроверг намерение подписать Неймара, хотя ранее сообщалось о желании мадридцев переманить бразильца в Испанию.
А вот экс-лидер Реала Криштиану Роналду уже в ближайший понедельник присоединится к Ювентусу.
Челси подтвердил отставку Антонио Конте. Вероятнее всего, новым тренером лондонцев станет Маурицио Сарри.