Главные новости футбола 13 июля: ЧМ-2022 пройдет зимой, Ярмоленко приступил к тренировкам в Вест Хэме

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 13 июля.

Украина

Динамо одержало крупную победу в контрольном матче. Киевляне со счетом 9:0 разгромили австрийский Телфс. В составе Динамо дебютировал бразильский новичок Сидклей.

Андрей Ярмоленко провел дебютную тренировку в Вест Хэме. Также украинец рассказал, что был удивлен решением Боруссии Д о своем трансфере. Наставник Вест Хэма Мануэль Пеллегрини отметил, что восхищается игрой украинца.

Артем Кравец забил красивый гол пяткой в ​​контрольном матче.

Шахтер получил нового тренера юношеской команды – Андреас Карраско после работы в академии Барселоны будет работать в Шахтере U-19. Читайте эксклюзивный материал о новичке Шахтера Сиприано.

ЧМ-2018

Сразу 5 игроков сборной Хорватии пропустили открытую тренировку команды. Правда, отмечается, что указанные футболисты будут готовы к финальному матчу против Франции.

Также стали известны клубы, которые получат от ФИФА наибольшую компенсацию на участие своих игроков на турнире – результаты исследования.

Между тем ФИФА официально приняла решение провести ЧМ-2022 зимой – с 21 ноября по 18 декабря.

Трансферы и другие топ-события дня

Ливерпуль объявил о подписании хавбека Сток Сити и сборной Швейцарии Джердана Шакири. Реал в свою очередь официально опроверг намерение подписать Неймара, хотя ранее сообщалось о желании мадридцев переманить бразильца в Испанию.

А вот экс-лидер Реала Криштиану Роналду уже в ближайший понедельник присоединится к Ювентусу.

Челси подтвердил отставку Антонио Конте. Вероятнее всего, новым тренером лондонцев станет Маурицио Сарри.