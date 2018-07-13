Золотой мальчик Сиприано, который отказал Барселоне: кого подписал Шахтер на позицию лидера клуба

Сиприано Маркиньос стал очередным бразильским новичком донецкого Шахтера в летнее трансферное окно перед сезоном 2018/19. "Футбол 24" представляет 19-летнего правого полузащитника.

Воспитанник Сан-Паулу сыграл за клуб только 1 матч на взрослом уровне, но внимание европейских топ-клубов привлек своей игрой в молодежках. ПСЖ, Ювентус, Арсенал, Атлетико и несколько других клубов мирового масштаба боролись за Сиприано. Однако официальных предложений у него были только 2. Барселона также была настойчива, но 19-летний вингер отказал каталонцам.

Маркиньос Сиприано официально стал игроком Шахтера

Почему отказал Барселоне?

Слово самому бразильцу "Шахтер очаровал меня и мою семью представленным проектом. Это решение не связано с деньгами, а только с перспективой на средний и дальний срок". Логично. В донецком клубе выстроена система под молодых бразильцев, которые играют в Лиге чемпионов и становятся звездами для топ-клубов. Барса его бы в лучшем случае в аренду сдала.

Повторить судьбу Оскара или Пиазона

Сиприано покинул Сан-Паулу со скандалом. Клуб запретил ему тренироваться с главной командой, хотя он уже успел дебютировать в ней. Очевидно, это связано с тем, что Маркиньос отказался продлевать контракт, который истекал в сентябре. Сам игрок заявляет, что хотел бы решить все по-хорошему. Однако, согласитесь, это звоночек. Когда он вырастет в игрока основы и возмужает, Шахтер может получить проблемы с бунтарем, как это было неоднократно, или просто остаться без денег, как в случае с бесплатным уходом Бернарда. И это еще Сан-Паулу для него любимый клуб детства, за который мечтал играть!

Сиприано Маркиньос: видео голов и финтов новичка Шахтера

"Трехцветные" покупали 16-летнего Маркиньоса за 1 миллион долларов, прописав 30 млн евро суммы отступных. Еще 3 года назад Атлетико давал за него 7 миллионов евро, однако в итоге игрока продали примерно за те же деньги, что и купили. Он повторил судьбу Оскара, Диого и Лукаса Пиазона, которые также покидали клуб, не проявив ни лояльности. Бразильский ESPN задумывается, чью судьбу повторит этот перспективный вингер. Жадного, но провального Пиазона, или Оскара, который и деньжат заработал, и на высоком уровне успешно поиграл.

Среди топ-100 мировых талантов

В 19 много бразильцев уже сияют в основе, а Сиприано пока никак не заиграл. Хотя парню грех жаловаться на данные. На молодежном уровне он наколотил много голов, но потом повернулся спиной к клубу, который в него поверил. Издание Fourfourtwo поместило его на 82-м месте в списке топ-100 крупнейших молодых талантов футбола в 2017 году. Неплохо себя проявил в составе сборной Бразилии U-20 на турнире в Тулоне, хотя его сборная сенсационно не вышла из группы, где также играли Индонезия, Чехия и Шотландия.

Хороший пиар и вкусный контракт в Шахтере, очевидно, сыграли свою роль. Он решил проскочить бразильский этап, где на молодежном уровне выигрывал чемпионат и звание лучшего бомбардира и игрока турниров, и как можно быстрее отправиться в Европу.

Позиция на поле

От левого до правого фланга атаки. Может и в центре сыграть легкого форварда, хотя это не очень его. Рост у него небольшой (1,70), зато скорость, финты и классные смещения с фланга в центр с последующим ударом при нем. Не брезгует и пас отдать на партнера, если тот в лучшей позиции. На видео, доступных в сети, видно, что тяготеет к правому флангу. Там играл и в молодежке бразильских селесао.





Кумир

Этот очень религиозный (традиционно для бразильских футболистов) парень равняется на игрока, который также засветился в Сан-Паулу и действует в схожей манере. Кумиром Сиприано был Лукас Моура, который еще недавно не очень успешно играл за ПСЖ. Когда они встретились, Маркиньос едва не заплакал от счастья.

Вердикт

В общем парень сыроват. Он долго не играл и точно не берется под основу. Для него Шахтер – шаг вперед и по деньгам, и по перспективам тренировок с игроками, которые стабильно выступают в Лиге чемпионов. Спустя несколько лет может вырасти в топ-игрока, но пока даже на юношеском уровне не поражал стабильностью.

Для Шахтера – он надежда на перспективу, когда лидер команды Марлос либо постареет, либо уйдет в другой клуб. Благодаря тому, что Сиприано по сути еще не проявил себя во взрослом футболе, но уже показал зубки, его стоимость такая дешевая. Но заиграет ли в Украине и как адаптируется к местной специфике, тот еще вопрос.