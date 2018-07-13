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ЧМ-2022 пройдет в ноябре-декабре

17:26 202 Читати українською
ЧМ-2022 пройдет в ноябре-декабре
ЧМ-2022 пройдет зимой / фото из соцсетей

Президент ФИФА Джанни Инфантино подтвердил, что чемпионат мира-2022 в Катаре пройдет зимой.

ЧМ-2022, который пройдет в Катаре, начнется 21 ноября и продлится до 18 декабря. Также в планах ФИФА увеличить количество участников турнира до 48 команд, информирует Football Italia.

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"У нас уже есть договор с Катаром, однако сейчас еще рано точно говорить о количестве матчи, но все возможно. Расширение до 48 команд позволит сгладить некоторые региональные напряженности, так что я не буду отрицать такого варианта", – отметил глава ФИФА Джанни Инфантино.

К слову, ЧМ-2022 в Катаре станет первым Мундиалем в истории, который пройдет зимой.

Напомним, ранее в ФИФА решили, как распределят количество мест на ЧМ-2026, где гарантированно сыграют 48 команд. В частности, Европа должна получить 16 прямых путевок, Африка – 9, Азия – 8, Южная и Северная Америки – по 6, Океания – 1.

Теги
Мир Главное Джанни Инфантино ФИФА ЧМ-2022
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