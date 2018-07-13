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Ярмоленко: Решение Боруссии продать меня выглядело неожиданным и странным

10:12 140 Читати українською
Ярмоленко: Решение Боруссии продать меня выглядело неожиданным и странным
Андрей Ярмоленко / Фото: ФК Вест Хэм

Новичок английского Вест Хэма Андрей Ярмоленко поделился впечатлениями от того, что дортмундская Боруссия решила его продать.

"Все как-то быстро произошло, хотя пришлось попутешествовать. Прилетел в Дортмунд, затем вылетел в Швейцарию, где Вест Хэм проводит сборы, а уже оттуда – во Францию. Здесь нужно было уладить формальности, связанные с моей британской визой...

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Хочется уже где-то остановиться. Выдохнуть и приступить к подготовке к сезону. Когда во время всех моих путешествий выпадала возможность зайти в зал где-то в гостинице, я был счастлив. Хотя две недели перед выходом из отпуска нормально готовился, поэтому проблем с тем, чтобы набрать форму, думаю, не возникнет. Надеюсь, в пятницу начну тренироваться с новой командой.

Вообще-то, моя продажа – это нормальная ситуация в футболе. Просто ко мне эти решения пришли непосредственно перед началом собрания, поэтому было действительно немного неожиданно и странно. Но я отнесся к этому с пониманием – клуб имеет на это право. Хорошо, что тут же появился Вест Хэм, сразу согласился заплатить за меня ту сумму, которую запросили в Дортмунде. Узнав о том, что в Боруссии на меня не рассчитывают, я с удовольствием принял приглашение английского коллектива", – рассказал Ярмольник в интервью порталу Команда 1.

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Главное Трансферы Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд Вест Хэм Вест Хэм Англия
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