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Реал и Неймар выбрали друг друга, но ПСЖ подготовил ему зарплату Месси

11:23 415 Читати українською
Реал и Неймар выбрали друг друга, но ПСЖ подготовил ему зарплату Месси
Неймар перейдет в Реал?

Реал Мадрид сделает все, чтобы подписать Неймара на замену Криштиану Роналду этим летом. Пари Сен-Жермен припас свой козырь в рукавах.

Реал хочет залатать дыру после эпического трансфера Роналду как можно быстрее. Флорентино Перес отправил в Бразилию своего босса департамента международного рынка на переговоры с отцом Неймара, сообщает Globoesporte. Хуни Калафат должен убедить семью бразильца и самого игрока перебраться на Сантьяго Бернабеу. Ранее этот менеджер "сливочных" успешно закрыл 2 сделки на местном рынке, подписав Винисиуса и Родриго.

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Однако сейчас перед ним стоит значительно более трудная задача. Президент ПСЖ Нассер Аль-Хеллаифи не желает отпускать игрока, за которого год назад выложил 222 миллиона евро. В текущем контракте Неймара отсутствует сумма отступных, поэтому переговоры могут быть очень нелегкими и длительными.

Бразильские источники утверждают, что 26-летний форвард положительно смотрит на трансфер в Реал. Есть несколько причин, почему он хочет покинуть Париж: отсутствие конкуренции во французской Лиге 1, грязная игра соперников и отсутствие реакции судей на жесткие фолы против него.


ПСЖ не сидит, сложа руки, и уже подготовил предложение, которое должно перекрыть интерес мадридцев. Катарские владельцы хотят увеличить зарплату Неймара до уровня самого высокооплачиваемого футболиста мира Лео Месси, сообщает AS. Сейчас бразилец зарабатывает 37 млн евро, а его контракт действует до 2022 года. Лионель в Барселоне получает целых 50 миллионов, не считая невероятных бонусов.

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Парижане сделали еще один шаг с целью удержать и осчастливить капризного Нея. Боссы клуба взяли на работу Бруно Маззиотти – физиотерапевта сборной Бразилии, который стал очень близок к суперзвезде, когда он 3 месяца восстанавливался от серьезной травмы.

Другие трансферные цели Реала – Эден Азар из Челси и Килиан Мбаппе из того же ПСЖ. Однако на вершине списка до сих пор остается Неймар. Если план Реала провалится, Флорентино предложит парижанам продать Мбаппе. Он на 7 лет моложе и будет стоить меньше.

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