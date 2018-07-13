ЧМ-2018: какие клубы больше всего заработают за участие своих игроков на турнире – результаты исследования

ЧМ-2018: какие клубы больше всего заработают за участие игроков на турнире / фото: Marca

Компания Tonka Communications провела исследования и определила клубы, которые получат наибольшие суммы от ФИФА за участие своих представителей на чемпионате мира-2018.

Чемпионат мира-2018 вышел на финишную прямую. На Мундиале осталось только 2 матча: поединок за 3 место Бельгия – Англия (14 июля) и финал Франция – Хорватия (15 июля).

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Организация Tonka Communications подсчитала, сколько получат от ФИФА клубы, которые делегировали своих футболистов на Мундиаль. Определено, что за каждый день пребывания своего игрока на ЧМ-2018 клуб получает около 7 тысяч евро независимо от того, выходил ли футболист на поле. В целом же организация возместит клубам около 180 млн евро.

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Данные выплаты прежде всего связаны с риском получения травм игроками. Интересно, что если футболист менял клуб с 2016 года, то его бывший клуб также получает часть средств.

Больше всего от ФИФА получит Манчестер Сити – чуть более 4 млн евро. На 100 тысяч евро меньше получит Реал, который занял второе место. Третья позиция у Челси (почти 4 млн евро). К слову, украинские клубы не попали в опубликованную первую 50-ку списка.

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Полностью первая десятка рейтинга клубов выглядит следующим образом:

1. Манчестер Сити – 4 417 500 евро

2. Реал – 4 316 800 евро

3. Челси — 3 964 600 евро

4. Тоттенхэм – 3 843 100 евро

5. Барселона – 3 658 900 евро

6. ПСЖ – 3 610 100 евро

7. Манчестер Юнайтед – 3 348 800 евро

8. Монако — 3 002 900 евро

9. Атлетико — 2 671 900 евро

10. Ювентус — 2 489 500 евро.

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