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Ярмоленко провел первую тренировку с Вест Хэмом – Андрей порвал соцсети своим фото

14:21 416 Читати українською
Ярмоленко провел первую тренировку с Вест Хэмом – Андрей порвал соцсети своим фото
Андрей Ярмоленко

Украинский новичок Вест Хэма Андрей Ярмоленко провел первую тренировку с командой на сборах в Швейцарии.

Официальный Инстаграм лондонского клуба разместил фото вингера сборной Украины из тренировочного лагеря "молотобойцев".

За первый час фото с первой тренировки Андрея собрало уже почти 10 000 лайков.

Ярмоленко: Когда на фотосессии в Вест Хэме сказали скрестить руки, рассказал, что это знак Шахтера

from @yarmolenkoandrey after his first training session! #fridayfeeling

Публикация от West Ham United (@westham)

Теги
Вест Хэм Вест Хэм Англия АПЛ Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко
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