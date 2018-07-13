Пеллегрини: Ярмоленко – это игрок, которым я восхищаюсь течение долгого времени

Главный тренер Вест Хэма Мануэль Пеллегрини прокомментировал трансфер Андрея Ярмоленко.

"Я очень счастлив приветствовать Андрея в Вест Хэм Юнайтед. Это игрок, которым я восхищаюсь в течение долгого времени. И я, и мой штаб уже ждем, когда сможем с ним поработать.

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Он имеет хороший опыт игры на самом высоком уровне в течение многих лет в составе Динамо и Боруссии Д, включая Лигу чемпионов, а также он прекрасно выступает за национальную сборную Украины.

Верю, что его сила и качества подойдут футболу, в который мы стремимся играть, а также подходят требованиям Премьер-лиги.

Мы продолжаем тяжело работать для усиления состава и надеюсь, что скоро будем иметь хорошие новости для наших болельщиков", – цитирует Пеллегрини официальный сайт Вест Хэма.