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Челси официально подтвердил отставку Конте

12:32 95 Читати українською
Челси официально подтвердил отставку Конте
Антонио Конте / Sky Sports

Лондонский Челси объявил об увольнении Антонио Конте с поста главного тренера.

Лондонский Челси на своем официальном сайте сообщил, что Антонио Конте больше не является главным тренером команды. Информация об увольнении распространилась за день до официального заявления, некоторые игроки также успели отреагировать на это решение.

Фабрегас отреагировал на отставку Конте

Итальянец провел на Стэмфорд Бридж 2 года, за которые выиграл чемпионат и Кубок Англии, а также дошел до 1/8 финала Лиги чемпионов.

По условиям контракта Челси должен выплатить специалисту зарплату за последний год в размере 9 миллионов фунтов.

Ожидается, что новым наставником "синих" станет Маурицио Сарри. Об этом также сообщал президент Наполи Аурелио Де Лаурентис. Также к команде присоединится хавбек "партенопейцев" Жоржиньо.

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