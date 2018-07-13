Франция – Хорватия: 5 основных игроков "клетчатых" пропустили тренировку

Ряд важных исполнителей сборной Хорватии не тренировались в общей группе за 2 дня до финала ЧМ-2018 против Франции.

5 футболистов сборной Хорватии пропустили открытую тренировку команды за два дня до решающего матча чемпионата мира-2018. Голкипер Даниэль Субашич, защитники Деян Ловрен, Шиме Врсалько и Иван Стринич, а также вингер Иван Перишич получили отдых от тренерского штаба Златко Далича, информирует ТАСС.

Франция – Хорватия: прогноз на финал ЧМ-2018

Эти футболисты имеют незначительные повреждения, которые, впрочем, не должны им помешать принять участие в финале Мундиаля. Все перечисленные футболисты являются основными в хорватской команде, поэтому их положительные кондиции очень важны для наставника.

Напомним, что финал чемпионата мира-2018 Франция – Хорватия состоится 15 июля в 18.00. На пути к решающему матчу "клетчатые" в плей-офф прошли Данию, Россию и Англию.

Почему Хорватия в финале ЧМ-2018 – это нереально круто, или Уникальная украинская примета снова работает