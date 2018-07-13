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Франция – Хорватия: 5 основных игроков "клетчатых" пропустили тренировку

21:13 117 Читати українською
Франция – Хорватия: 5 основных игроков "клетчатых" пропустили тренировку
Сборная Хорватии / Twitter

Ряд важных исполнителей сборной Хорватии не тренировались в общей группе за 2 дня до финала ЧМ-2018 против Франции.

5 футболистов сборной Хорватии пропустили открытую тренировку команды за два дня до решающего матча чемпионата мира-2018. Голкипер Даниэль Субашич, защитники Деян Ловрен, Шиме Врсалько и Иван Стринич, а также вингер Иван Перишич получили отдых от тренерского штаба Златко Далича, информирует ТАСС.

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Эти футболисты имеют незначительные повреждения, которые, впрочем, не должны им помешать принять участие в финале Мундиаля. Все перечисленные футболисты являются основными в хорватской команде, поэтому их положительные кондиции очень важны для наставника.

Напомним, что финал чемпионата мира-2018 Франция – Хорватия состоится 15 июля в 18.00. На пути к решающему матчу "клетчатые" в плей-офф прошли Данию, Россию и Англию.

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ЧМ 2018Финал

Франция - Хорватия: Воскресенье 15 июля 2018

Франция
до матча
1
дн
:
20
час
:
14
мин
Хорватия
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