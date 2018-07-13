Динамо уничтожило Телфс со счетом 9:0: Сидклей сыграл с первых минут

Динамо в товарищеском матче одержало победу над Телфсом.
Киевское Динамо проводит проводит межсезонные сборы в Австрии. Сегодня киевляне провели контрольный матч против представителя местной региональной лиги Телфс.
Сидклей и Че Че спели на посвящении в Динамо
В середине первого тайма Николай Шапарнеко вывел динамовцев вперед, а всего через две минуты Назарий Русин укрепил преимущество "бело-синих". В конце первой половины встречи Андриевский довел счет до разгромного.
После перерыва Динамо забило в ворота соперника еще шесть мячей. Отмечались все тот же Андриевский, Смирный, Дегтярев, Буяльский и Алибеков.
Товарищеский матч
Динамо – Телфс – 9:0
Голы: Шапаренко, 24 Русин, 26 Андриевский, 43, 58, Смирный 60, Дегтярев, 72, Буяльский, 78 Алибеков, 88, 88
Нереализованный пенальти: Буяльский, 90
Динамо: Бущан, Сидклей (Михайличенко, 46), Шабанов, Алибеков, Морозюк (Шепелев, 57), Андриевский, Сидорчук (Буяльский, 67), Леднев (Смирный, 41), Гармаш, Шапаренко, Русин (Дегтярев, 60).
Товарищеские матчи
Динамо Киев - Телфс: Пятница 13 июля 2018