Ливерпуль подписал контракт с Шакири

Швейцарский полузащитник Джердан Шакири продолжит карьеру в футболке Ливерпуля.

Бывший игрок Сток Сити Джердан Шакири успешно прошел медосмотр и подписал долгосрочный контракт с Ливерпулем, информирует официальный сайт "красных". Детали соглашения пока неизвестны. По информации СМИ, мерсисайдцы заплатили за игрока 13,5 миллиона фунтов.

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"Я очень рад быть здесь. Это большой клуб с большой историей, большие игроки и фантастический тренер. Поэтому я очень счастлив быть здесь.

Как игрок вы всегда хотите быть на самом высоком уровне в футболе. Я мог оказаться здесь еще несколько лет назад, но этого не произошло. Я счастлив, что теперь я наконец здесь. Я также хочу прогрессировать, я хочу быть с лучшими и хочу выиграть титулы. Вот для чего я здесь", – цитирует Шакири официальный сайт Ливерпуля.