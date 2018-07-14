Головні новини футболу 13 липня: ЧС-2022 пройде взимку, Ярмоленко приступив до тренувань у Вест Хемі

"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 13 липня.

Україна

Динамо здобуло розгромну перемогу у контрольному матчі. Кияни з рахунком 9:0 розтрощили австрійський Телфс. У складі Динамо дебютував бразильський новачок Сідклей.

Андрій Ярмоленко провів дебютне тренування у Вест Хемі. Також українець розповів, що був здивований рішенням Борусії Д щодо свого трансферу. Наставник Вест Хема Мануель Пеллегріні зазначив, що захоплюється грою українця.

Артем Кравець забив красивий гол п'ятою у контрольному матчі.

Шахтар отримав нового тренера юнацької команди – Андреас Карраско після роботи в академії Барселони працюватиме в Шахтарі U-19. Також читайте ексклюзивний матеріал про новачка Шахтаря Сіпріано.

ЧС-2018

Одразу 5 гравців збірної Хорватії пропустили відкрите тренування команди. Щоправда, зазначається, що вказані футболісти будуть готові до фінального матчу проти Франції.

Також стали відомі клуби, які отримають від ФІФА найбільшу компенсацію на участь своїх гравців на турнірі – результати дослідження.

Тим часом ФІФА офіційно прийняла рішення провести ЧС-2022 взимку – з 21 листопада по 18 грудня.

Трансфери та інші топ-події дня

Ліверпуль оголосив про підписання хавбека Сток Сіті та збірної Швейцарії Джердана Шакірі. Реал у свою чергу офіційно спростував намір підписати Неймара, хоча раніше повідомлялось про бажання мадридців переманити бразильця в Іспанію.

А от екс-лідер Реала Кріштіану Роналду вже у найближчий понеділок приєднається до лав Ювентуса.

Челсі підтвердив відставку Антоніо Конте. Найімовірніше, новим керманичем лондонців стане Мауріціо Саррі.