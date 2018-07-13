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Реал официально опроверг слухи о приобретении Неймара

22:06 136 Читати українською
Реал официально опроверг слухи о приобретении Неймара
Неймар / Twitter

Мадридский клуб официально опроверг информацию о том, что собирался оформить трансфер Неймара.

Реал опубликовал на официальном сайте обращение, где опроверг слухи о попытках подписать бразильскую звезду ПСЖ Неймара. Мадридцы заверили, что не делали предложений парижанам по игроку.

"Отношения между двумя клубами являются необычными, поэтому первым, что сделает Реал, захотев подписать футболиста ПСЖ, будет официальное предложение", – говорится в заявлении.

Напомним, что Реал продал Криштиану Роналду в Ювентус и теперь ищет достойную замену португальцу. Неймар был одним из претендентов.

Реал и Неймар выбрали друг друга, но ПСЖ подготовил ему зарплату Месси

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