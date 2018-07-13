Реал официально опроверг слухи о приобретении Неймара

ЧМ 2018 — 21:50 235
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ЧМ-2018: какие клубы больше всего заработают за участие своих игроков на турнире – результаты исследования
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Франция – Хорватия: "голкиперские проклятия Монако" – команду Далича ждет непростое испытаниеЧМ 2018 — 19:37 416
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ЧМ-2022 пройдет в ноябре-декабреМир — 17:26 487
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Золотой мальчик Сиприано, который отказал Барселоне: кого подписал Шахтер на позицию лидера клубаУкраина — 15:53 1212
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ЧМ-2018: ФИФА запрещает показывать российских болельщиц во время матчей, украинский тренер – противЧМ 2018 — 13:11 1956
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