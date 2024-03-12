Список клубов, в которые может перейти Георгий Судаков, пополняется едва ли не с каждым днем. Новым претентентом на игрока Шахтера и сборной Украины стал Манчестер Сити.

К Ливерпулю и Челси, которые якобы следят за Георгием Судаковым, присоединился Манчестер Сити. Ожидается, что летом за 21-летнего полузащитника развернется настоящая борьба, в которой шансы "горожан" выглядят самыми высокими, сообщает Express.

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Михаил Мудрик якобы уже рекомендовал Судакова тренерскому штабу Маурисио Почеттино. Ливерпуль тоже не против подписать Георгия, который ранее заявил, что восхищается игрой Фила Фодена. Именно возможность поиграть в команде Хосепа Гвардиолы рядом с вингером сборной Англии может стать одним из козырей Ман Сити в переговорах с Судаковым.

Источник утверждает, что сумма потенциального трансфера может составить фантастические 127 миллионов фунтов. Это были бы рекордные деньги в истории Манчестер Сити – первое место удерживает Джек Грилиш, за которого выложили 117,5 млн евро.

Контракт Судакова с Шахтером действует до конца 2028 года. По неподтвержденным слухам, клаусула полузащитника сборной Украины составляет 150 миллионов евро.

Шахтар хоче вивести ціну Судакова на пік, а тоді продати. Але якщо у них не вийде?