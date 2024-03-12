Накануне игры появилась информация, что футболисты Зари готовы бойкотировать поединок с Динамо из-за невыплаты зарплаты. До невыхода дело все же не дошло, но Юрий Коваль выставил вынужден был выставить экспериментальный состав, сформированный из легионеров и молодых дебютантов (их было сразу четыре). Кроме того, в запасе остались всего пять фамилий.

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Казалось, что Заря совершила футбольное самоубийство, однако на помощь гостям пришла погода. Снег засыпал газон стадиона имени Валерия Лобановского – а усилия работников не разрулили ситуацию. Все поле оказалось покрыто "белым веществом", как сказал комментатор Александр Золотогорский.

При таких условиях луганчане вполне могли устоять. Тем более, что тренерский штаб избрал единственно верную тактику – сел в оборону с пятью защитниками. Динамо и на хорошей травке имеет проблемы с работой против плотных блоков (как следствие, сыграли вничью с Вересом в предыдущем туре), а здесь его приходилось ломать на ледовом катке.

К сожалению, в переполненной деньгами столице не нашлось хотя бы одного красного мяча, поэтому пришлось играть светло-зеленым. Как следствие, болельщику за телеэкраном было трудно понять, что же происходит на поле. В одном из эпизодов автор этого отчета следил, как нападающий бежит за очень быстрым мячом, пока не понял – это только пятно на мониторе.

Неудивительно, что моментов до перерыва почти не возникало. на 7-й и 10-й минутах Бражко и Ндур обменялись дальними ударами – Сапутин намертво взял выстрел Владимира по центру, а вот Бущану пришлось переводить выстрел Алиуна на угловой. На 30-й же киевляне открыли счет усилиями Ваната, которому удалось избежать офсайда и принять заброс от Вивчаренко на левый край штрафной.

Владислав оказался под острым углом к воротам, но все же пробил мимо Сапутина. 1:0!

На 42-й же минуте Владислав мог оформить дубль, открывшись на правой стойке под короткий пас Волошину – впрочем, на этот раз Сапутин выиграл свою дуэль. В итоге, команды отправились отдыхать при минимальном, но заслуженном преимуществе Динамо. Подопечные Александр Шовковского даже на снегу выглядели убедительно с тактической точки зрения.

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В начале второго тайма более-менее освободить от снега удалось только отдельные зоны в штрафной, однако это не помешало Заре выдать неплохой старт. Так, на 54-й минуте Ндур убегал по левому флангу и выходил на рандеву с Бущаном – в последний момент подкат Михавка выбил мяч из-под его ног! На 57-й же издали неплохо пробил Башич, но мяч прилетел точно в руки Бущану.

Эти моменты стали последними для луганчан. В дальнейшем балом заправляло Динамо, которое создало вдоволь для второго гола. Так, уже на 58-й минуте Вивчаренко шикарно бахнул с дистанции, а мяч рикошетом от Токара пронесся над дальней девяткой. Дальнейший угловой вылился в свободный удар – Жан-Клод в отчаянной попытке не дать Шепелеву пробить с нескольких метров сбросил мяч в руки своему киперу.

"Бело-синие" получили шанс забить с шести метров.

Шапаренко сыграл хитро, сбросив мяч немного назад под удар Ванату. Владислав пробил в ближний угол, однако Ндур заблокировал. Заря отскочила.

Свободный удар Динамо pic.twitter.com/wJBabrJA9j - Адепт Эскапизма (@EscapeYourself1) 12 марта, 2024

На 64-й минуте Кабаев стрелял с линии штрафной по центру, а на 74-й Сапутин выполнил истинно красивый сейв – вытащил удар Караваева из пределов вратарской. Александр (заменил Тымчика после перерыва) замыкал подачу Волошина, направив мяч в дальний угол, но Сапутин парировал (да еще и так, чтобы не на Шапаренко).

В конце концов, дожать Зарю помогла замена лидера. Шапаренко на 82-й минуте уступил место Андриевскому – и именно Александр выполнил ассист на второй гол. Центрхав выполнил подачу со стандарта, а Попов точным ударом головой направил мяч под дальнюю штангу. 2:0! Заря капитулировала.

Таким образом, Динамо набрало 38 очков. Киевляне остались на четвертой позиции, но приблизились к третьей (там засел СК Днепр-1) на расстояние в 1 зачетный балл. Кривбасс и Шахтер имеют на 2 пункта больше, однако криворожане сыграли на два матча больше. Заря остается в трех очках от зоны вылета.

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