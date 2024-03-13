Барселона одолела Наполи (3:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Отчет об игре читайте на "Футбол 24".

Первая встреча чемпионов Италии и Испании завершилась ничьей. Перед ответным матчем шансы также выглядели равными, ведь Барселона дома вынуждена была обойтись без трех основных хавбеков (де Йонг, Педри, Гави), а Наполи выдал прогресс с новым тренером.

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Хави из-за проблем с травмированными выпустил в стартовом составе 20-летнего Фермина, 17-летнего Кубарси и 16-летнего Ямала (а Кристенсен закрывал центр поля). Это талантливые футболисты, но им катастрофически не хватает опыта для матчей плей-офф Лиги чемпионов.

Каталонские пацаны не тушевались и сразу начали бить по воротам. Пристрелялся Ямал, затем Фермин открылся под классный заброс Кубарси. Лопес открыл счет в матче, воспользовавшись пасом Рафиньи и растерянностью обороны Наполи.

Не прошло и двух минут, как Барселона удвоила преимущество. На этот раз ключевой пас отдал Ямал, который разогнал контратаку и нашел в выгодной позиции Рафинью. Бразилец пробил в штангу, однако Канселу первым успел на добивание.

Наполи возвращает свое лицо

Барселона создавала немало моментов, но Наполи не выглядел подавленным. Гости все равно старались играть в свой футбол, комбинировать и использовать рывки Осимхена. Нигериец часто оказывался в офсайдах, однако держал соперника в постоянном напряжении.

Франческо Кальцона подлечил команду после морока Мадзарри, восстановив наработанные во времена Спаллетти связи. У Наполи вновь заработали фланги. Показательным был момент в конце первого тайма, когда правый защитник Ди Лоренцо бил по воротам с паса левого защитника Руя.

Наполи отквитал один мяч в результате качественной атаки через правый фланг. Ррахмани запустил комбинацию справа и побежал завершать в штрафную площадку. Барселонская защита проспала рывок косовара, поэтому Амир оказался сам перед воротами и забил после передачи Политано.

Барселоне хватило концентрации

После перерыва Наполи добавил – игра сохранила высокую динамику. Кварацхелия фирменно подкручивал в дальний угол, а Осимхен упал в чужой штрафной в результате дуэли с Кубарси (пенальти не назначили). Неаполитанцы были нацелены на гол, но эпизодами суетливо распоряжались мячом.

Впрочем, Барселона довольно быстро успокоила игру и создала несколько моментов. Остро пробивали Рафинья и Гюндоган, пытался найти свой шанс Левандовски, один из стандартов завершился голом Ямала, но юноша забил из офсайда.

Наполи мог перевести игру в овертаймы, если бы Линдстрём с нескольких метров лучше пробил по воротам. Однако Барселона сняла напряжение третьим голом. На сей раз сработала старая гвардия. Серхи Роберто обыгрался с Гюндоганом и вывел на пустые ворота Левандовски. Барселона – в четвертьфинале Лиги чемпионов.