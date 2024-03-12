Карпати на официальном сайте сообщили о подписании контракта с уроженцем ДР Конго – Джаредом Хасой.

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Соглашение с африканцем рассчитано до 30 июня 2025 года. Хаса будет выступать за Карпаты под 14-м номером. Последним клубом, за который он выступал, был Маккаби Петах-Тиква (Израиль).

За свою карьеру Хаса успел поиграть во Франции (Гавр, По), Швейцарии (Фрибур, Сьон) и на Кипре, где был лидером АЕЛа Лимассол. Transfermarkt оценивает игрока в 350 тысяч евро.

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