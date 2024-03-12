СК Днепр-1 продолжал борьбу за чемпионство, держась в двух очках от первого места, однако весенние результаты не способствуют взятию золота. Команда взяла всего 4 очка из 9-ти в матчах с аутсайдерами и Рухом, создав немного моментов – и кадровая глубина с каждым туром становится все меньше. В 21-м туре в соперники выпал такой же уязвимый ЛНЗ, однако с кадрами там наоборот перебор.

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Предсказать ход встречи этих команд было трудно. Мы даже воздержались от прогноза в утреннем анонсе. И не зря. Никто бы не решился спрогнозировать, что на 70-ю минуту СК нанесет всего 3 удара (1 в створ) против 14 выстрелов черкасцев – и никто бы не подумал, что подопечные Юрия Максимова будут глотать момент за моментом.

Хотя первый тайм соответствовал ожиданиям. Футболисты нещадно били друг друга по ногам, играя в какое-то регби. И даже при таких условиях ЛНЗ действовал острее. Уже на 3-й минуте Шестаков подхватил скидку на линии полукруга и пробил низом в левый нижний – вроде и слабо, но точно и с отскоком от газона. Волынец парировал.

На 7-й Бар замыкал подачу с углового, пробивая из района ближней. Получилось неточно. Перед перерывом же Пасич качнул Мирошниченко и бахнул с левого угла штрафной – под перекладину, однако по центру. Волынец отбил, однако выглядело это не очень уверенно. СК Днепр-1 не мог похвастаться и такими возможностями.

Тем более неожиданным стал гол Филиппова через минуту после начала второго тайма. Гаджиев, который заменил Очеретько на левом фланге, принял вброс из аута и убежал от Насонова. Далее произошел прострел, который не смог замкнуть Гуцуляк. К счастью для гостей, Филиппов оказался на добивании.

Гол имел привкус скандала, ведь мяч коснулся руки Гаджиева в начале атаки (отскочив от корпуса). В послематчевой студии журналист Максим Гиленко сообщил анонимную оценку одного из действующих арбитров. По его мнению, гол засчитали правильно, ведь мяч не изменил траекторию, руку пытались убрать, а рука находилась в естественном положении.

Второй и последний момент СК Днепр-1 тоже произошел при участии Гаджиева. Теперь уже он оказался первым после отскока от Гуцуляка, однако под удар в последний момент бросился Муравский. Это была 81 минута. Между этими эпизодами ЛНЗ мог устроить разгром.

На 54-й минуте Бар получил пас от Пасича и пробил из пределов штрафной мимо дальней девятки. На 56-й же Горбунов неудачно сбросил мяч Волынцу, подарив его Шестакову – Сергей вышел один на один, однако кипер спас СК Днепр-1! Впрочем, дальнейший угловой завершился высокой скидкой Бара на дальнюю стойку, куда прилетел Салиху. С метра центрбек вколотил мяч в сетку. 1:1!

На 66-й ЛНЗ эффектной комбинацией вывел Яшари один на один, однако Волынец парировал его удар! Хобленко оказался на добивании и пробивал головой с нескольких метров, но попал во внешнюю сторону сетки! Еще через четыре минуты Бар пробивал с линии штрафной (получилось слабенько), а на 71-й Хобленко ворвался на правый край и оказался прямо перед Волынцом – и снова Евгений выиграл дуэль!

К сожалению, этот момент стал последним для ЛНЗ. Да и вообще в последние 20 минут интересно выглядела только обратная замена Кивинды – Юрий Максимов сделал это второй раз за три матча. Даниэль заменил Филиппова и отыграл 20 минут. В конце концов, финальный свисток зафиксировал результативную ничью!

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