Выезд в Португалию завершился неожиданным поражением Арсенала, хотя сама история намекала на подобный результат – "канониры" никогда не побеждали на "Драгау". Впрочем, букмекеры все равно верили в проход северных лондонцев. История снова добавила повода для размышлений, ведь все три домашки против Порту завершились триумфом англичан.

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Статистика – это, конечно, красиво, но в реальности Арсенал должен был решить очень серьезную проблему. Первая встреча с "драконами", как и недавний поединок с Брентфордом, выявил уязвимость в борьбе с компактными блоками. Подопечные Микеля Артеты создавали слишком мало, а команда Сержиу Консейсау теперь еще и имела преимущество в один гол.

К сожалению, Зинченко снова оставили в запасе. Там же остались и Жезус, Парти и Томиясу, хотя все четверо восстановились от травм – и все, кроме японца, уже успели сыграть в АПЛ. Тренер "пушкарей" на вопрос о Зинченко дал понять, что появление украинца будет зависеть от хода ответного матча.

Первый тайм – провал хозяев, но Арсенал выполнил задачу-минимум

В выездной встрече северные лондонцы имели большие проблемы с продвижением мяча. Команда Микеля Артеты имела очень много U-образного владения и очень редко заходила в штрафную, а моментов с игры не возникало вообще. Была надежда, что Микель Артета исправит эту ситуацию.

Действительно, стало немного лучше. Вхождений в штрафную уже было 16, а не 11. Заметнее стала игра на правом фланге, да и острые эпизоды у ворот Диего Кошты возникали. В частности, уже на 14-й минуте Сака прорвался к правому краю штрафной и пробил с рикошетом от защитника – удар выглядел неуклюже, но кипер парировал неубедительно.

Дальнейший розыгрыш углового завершился комбинацией с ударом Эдегора. Мартин стрелял метров с 18-ти под ближнюю стойку, попав во внешнюю сторону сетки. Было еще несколько неплохих атак, но эти моменты стали последними до 41-й минуты.

Порту в целом защищался очень уверенно, а особенно уверенно закрывал Эдегора. Мартин за весь первый тайм выполнил только 6 передач.

Что наиболее обидно для лондонцев, гости еще и остро отвечали контратаками. Португальцы организовали две неплохих возможности открыть счет. Так, на 16-й минуте Эванилсон зацепился за мяч на линии полукруга и бахнул оттуда в дальний нижний – немного неточно!

На 22-й же он принял прострел и бахнул из пределов штрафной под правую стойку, однако Райя спас Арсенал!

В целом, первый тайм прошел по плану Порту. "Канониры" мучились со средним блоком. Им не хватало динамики и вариативности в атаке. До 41-й минуты подопечные Микеля Артеты имели всего 7 ударов суммарной остротой в 0,31 xG.

Тем более неожиданным стал гол Арсенала – Эдегор протащил мяч в зону перед левой частью штрафной, а Троссар в это время смещался на фланг, растягивая оборону Порту. В конце концов, сформировался разрыв, в который Мартин сразу же отдал передачу. Троссар моментально сделал рывок, убежал от защитника и переиграл Диего Кошту. 1:0!

Martin Ødegaard дамы и господа. Это искусство. pic.twitter.com/jwrJ6mGy5W - WelBeast (@WelBeast) 12 марта, 2024

Второй тайм – ничего хорошего

Первый завершился при минимальном преимуществе "канониров". Ожидалось, что после такой невыразительной игры на поле появится Зинченко – одной из причин вялости лондонцев в первой встрече с Порту называлось именно отсутствие украинца. Впрочем, Микель Артета решил начать второй тайм без замен (как и Сержиу Консейсау).

И зря. Если до перерыва возникали хотя бы моменты, то после перерыва не было чего вспомнить вплоть до 70-й минуте, когда Эдегор забил в пустые ворота. Перед этим Хаверц получил заброс из глубины и обокрал Пепе, после чего столкнулся с ним и голкипером – Мартин же сыграл на подборе. Арбитр решил, что Кай фолил, поэтому гол не засчитали.

У северных лондонцев забурлили эмоции (Микель Артета даже получил желтую карточку), потеряв концентрацию. Почти сразу Порту мог наказать. Гонсалвеш на 70-й минуте одной передачей ОТРЕЗАЛ СЕМЬ футболистов Арсенала, организовав выход 3-в-3 – Франсишку Консейсау завершил его ударом метров с 22-х. Райя спас "пушкарей"!

На 77-й "драконы" еще и выбежали 4-в-4, однако на этот раз мяч был потерян Эванилсоном на линии штрафной. Тем временем, на табло реяли 1:1, а это означало овертайм. Микель Артета решил не ждать, выпустив на 83-й минуте Жезуса – вместо Жоржиньо.

Арсенал прижал в конце

Почти сразу этот ход мог сыграть. Сака и Эдегор пытались что-то придумать на правом краю штрафной, потеряли мяч, а дальше произошла серия отскоков – Жезусу повезло подхватить последний на углу вратарской. Перед Габриэлем оставался только Диего Кошта, однако прошить голкипера нападающему не удалось.

На 85-й же минуте Сака принял пас от Эдегора, переиграл защитника на правом краю штрафной и мощно зарядил по воротам. Диего Кошта снова спас! Эдегор подхватил мяч на линии полукруга и сразу же попытался добить, однако мяч прошел мимо ворот.

Кроме того, северные лондонцы зарабатывали угловые (Порту не заработал ни одного за 90+ минут), а в компенсированное время в штрафной падал Эдегор (без пенальти). "Драконам" стало туго – появление Хорхе Санчеса в защите и Мехди Тареми в атаке не помогало. Уже на 5-й компенсированной сломался Варела, которого пришлось вынести на носилках.

Овертаймы: много нервов, мало моментов, появление Зинченко

Свисток Клемана Тюрпена отправил команды готовиться к экстра-таймам. Нельзя сказать, что Арсенал и Порту не хотели избежать серии пенальти, однако интересных эпизодов на поле почти не возникало. Первый из них произошел аж на 103-й минуте – Кай после приема мяча влетел по инерции в Сержиу Консейсау, а потом еще и оттолкнул его.

Второй и последний произошел уже во втором "овере" и мог завершиться взятием ворот. Северные лондонцы разыграли комбинацию с участием Эдегора, Сака и свежего Нкетии. Букайо пробивал с правого края штрафной, однако удар накрыли в последний момент.

Стоит отметить и выход Зинченко на последнюю 15-минутку. К сожалению, украинец допустил две обрезки в центре поля, едва не нарвался на желтую карточку и привез угловой. Ошибки запомнились, однако было бы несправедливо говорить только о недостатках. Несколько раз наш земляк от оборонялся надежно.

Украинец имел 1 успешный перехват, 1 единоборство (проигрышное), 3 потери владения при 23 касаниях и 16 точных пасов из 18-ти (1 с продвижением). Помочь "канонирам" завершить дело в овертайме Саше не удалось, поэтому все должна была решить серия пенальти.

С первой тройки хозяев отличились Эдегор, Хаверц и Сака. У Порту забили Пепе и Груич, но Венделл попал в штангу! Затем точный удар исполнил Райс, а вот выстрел Галена потянул Райя – таким образом, Арсенал вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов 2023/24! Впервые за 14 лет.

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