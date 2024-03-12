Полесье уже подписало арендное соглашение с Иваном Петряком, утверждает ТаТоТаке.

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Срок аренды рассчитан на 1 год. Хавбек в последнее время тренировался в Киеве вместе с командой Шахтера U-17.

Напомним, контракт Петряка с Шахтером действует до 30 июня 2026 года. Иван в этом сезоне не сыграл ни одного поединка за "горняков". За свою карьеру Петряк сыграл 5 раз за сборную Украины (4 из них – в товарищеских матчах).

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