Украинский защитник английского Борнмута Илья Забарный стал первым в Европе в возрасте до 21 года по количеству проведенного времени на поле.

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Во время сбора статистики учитывались не только матчи за клуб, но и выступления за сборную, причем как на юношеско-молодежном уровне, так и на взрослом.

В общей сложности наш земляк наиграл в текущем сезоне 3690 игровых минут. Для примера, в АПЛ Забарный отыграл во всех 35-ти матчах от звонка до звонка, забив 1 гол.

Интересно, что вторую-третью строчки в рейтинге заняли голкиперы – Гийом Рест из Тулузы и Джеймс Траффорд из Бернли. Также в топ-5 вошли Флориан Вирц (Байер), Джуд Беллингем (Реал) и Коул Палмер (Челси).

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