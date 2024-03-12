УЕФА кардинально меняет жеребьевку новой ЛЧ – старый формат длился бы "вечность"
Для проведения жеребьёвки в рамках нового формата Лиги чемпионов будут использоваться компьютеры.
Новый расширенный формат Лиги чемпионов следующего сезона будет подразумевать использование компьютера при жеребьёвке турнира. Об этом информирует Sky Sports. Моделирование УЕФА показало, что жеребьевка нового розыгрыша ЛЧ в ручном формате заняла бы от трех до четырех часов и потребовала бы наличие 900 шаров.
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Вместо этого будет использован новый гибридный метод: клубы распределят по корзинам вручную, после чего компьютер возьмет на себя управление и выберет восемь соперников. Ожидается, что новый гибридный розыгрыш продлится около 35 минут – столько же, сколько текущий розыгрыш существующего формата.
Новый формат будет являть собой единую лигу из 36 команд. Команды будут разделены на четыре корзины по девять участников.