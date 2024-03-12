Новый расширенный формат Лиги чемпионов следующего сезона будет подразумевать использование компьютера при жеребьёвке турнира. Об этом информирует Sky Sports. Моделирование УЕФА показало, что жеребьевка нового розыгрыша ЛЧ в ручном формате заняла бы от трех до четырех часов и потребовала бы наличие 900 шаров.

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Вместо этого будет использован новый гибридный метод: клубы распределят по корзинам вручную, после чего компьютер возьмет на себя управление и выберет восемь соперников. Ожидается, что новый гибридный розыгрыш продлится около 35 минут – столько же, сколько текущий розыгрыш существующего формата.

Новый формат будет являть собой единую лигу из 36 команд. Команды будут разделены на четыре корзины по девять участников.

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