Львовский клуб завершил зимнее трансферное окно, подписав еще двух игроков в последний день.

Карпаты на официальном сайте сообщили о трансферах Ариэльсона и Михаила Хромея.

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Оба присоединились к "львам" на правах аренды до конца сезона. Отметим, что Ариэльсон первую половину сезона провел в Полесье, а Хромей принадлежит Шахтеру. Ранее Карпаты подтвердили подписание Джареда Хасы.

Напомним, осеннюю часть сезона Первой лиги Карпаты завершили лидером группы А. Первый матч чемпионата в 2024 году "зелено-белые" сыграют 23 марта против Полтавы.

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