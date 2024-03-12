Карпаты подтвердили трансферы игрока Шахтера и легионера Полесья – их анонсировал Маркевич
23:01 - Читати українською
Львовский клуб завершил зимнее трансферное окно, подписав еще двух игроков в последний день.
Карпаты на официальном сайте сообщили о трансферах Ариэльсона и Михаила Хромея.
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Оба присоединились к "львам" на правах аренды до конца сезона. Отметим, что Ариэльсон первую половину сезона провел в Полесье, а Хромей принадлежит Шахтеру. Ранее Карпаты подтвердили подписание Джареда Хасы.
Напомним, осеннюю часть сезона Первой лиги Карпаты завершили лидером группы А. Первый матч чемпионата в 2024 году "зелено-белые" сыграют 23 марта против Полтавы.
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