Форвард венесуэльской Академии Пуэрто-Кабельо Луифер Эрнандес стал игроком Полесья, информирует официальный сайт житомирского клуба. Согласно источнику 22-летний игрок подписал контракт на 4,5 года.

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В составе Академии Пуэрто-Кабельо Луифер провёл 118 матчей, в которых он забил 37 мячей и оформил 6 результативных передач. Эрнандес является игроком сборной Венесуэлы U-23, за которую сыграл 7 матчей и забил 1 мяч.

Сообщается, что форвард уже прибыл в тренировочный центр Полесья и в ближайшие дни начнёт тренировки с командой.

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