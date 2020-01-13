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Главные новости футбола 12 января: Реал победил в финале Суперкубка Испании, Лунин ведет переговоры с новым клубом

13 января 07:00 247 Читати українською
Главные новости футбола 12 января: Реал победил в финале Суперкубка Испании, Лунин ведет переговоры с новым клубом
Реал – победитель Суперкубка Испании / Фото ФК Реал

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 12 января.

Украинцы за рубежом

Андрей Ярмоленко может покинуть Вест Хэм из-за капризов новоиспеченного тренера.

Андрей Лунин пропустил тренировку Вальядолида, чтобы согласовать переход в другой клуб. Футбол 24 собрал реакцию болельщиков на бенефис украинца в Кубке Испании.

Артем Милевский отпраздновал свое 35-летие, мы вспомнили эпические цитаты одиозного нападающего.

Европа

В финале Суперкубка Испании Реал одолел Атлетико в серии послематчевых пенальти.

Манчестер Сити без Зинченко поиздевался над Астон Виллой. Видео голепада по ссылке.

Барселона потеряла ключевого форварда, игрок может уже не вернуться в нынешнем сезоне. Каталонский гранд продолжает искать нового тренера, легенда Барсы отказался возвращаться в клуб, но руководство нашло нового неожиданного кандидата.

Украина

Динамо смирилось с потенциальной дисквалификацией Артема Беседина из-за допинг-скандала, киевляне определились с основным форвардом.

Лидер Шахтера Тайсон однозначно заявил, что покинет донецкий клуб по окончании сезона.

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