Главные новости футбола 12 января: Реал победил в финале Суперкубка Испании, Лунин ведет переговоры с новым клубом

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 12 января.

Украинцы за рубежом

Андрей Ярмоленко может покинуть Вест Хэм из-за капризов новоиспеченного тренера.

Андрей Лунин пропустил тренировку Вальядолида, чтобы согласовать переход в другой клуб. Футбол 24 собрал реакцию болельщиков на бенефис украинца в Кубке Испании.

Артем Милевский отпраздновал свое 35-летие, мы вспомнили эпические цитаты одиозного нападающего.

Европа

В финале Суперкубка Испании Реал одолел Атлетико в серии послематчевых пенальти.

Манчестер Сити без Зинченко поиздевался над Астон Виллой. Видео голепада по ссылке.

Барселона потеряла ключевого форварда, игрок может уже не вернуться в нынешнем сезоне. Каталонский гранд продолжает искать нового тренера, легенда Барсы отказался возвращаться в клуб, но руководство нашло нового неожиданного кандидата.

Украина

Динамо смирилось с потенциальной дисквалификацией Артема Беседина из-за допинг-скандала, киевляне определились с основным форвардом.

Лидер Шахтера Тайсон однозначно заявил, что покинет донецкий клуб по окончании сезона.