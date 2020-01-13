Главные новости футбола 12 января: Реал победил в финале Суперкубка Испании, Лунин ведет переговоры с новым клубом

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 12 января.
Украинцы за рубежом
Андрей Ярмоленко может покинуть Вест Хэм из-за капризов новоиспеченного тренера.
Андрей Лунин пропустил тренировку Вальядолида, чтобы согласовать переход в другой клуб. Футбол 24 собрал реакцию болельщиков на бенефис украинца в Кубке Испании.
Артем Милевский отпраздновал свое 35-летие, мы вспомнили эпические цитаты одиозного нападающего.
Европа
В финале Суперкубка Испании Реал одолел Атлетико в серии послематчевых пенальти.
Манчестер Сити без Зинченко поиздевался над Астон Виллой. Видео голепада по ссылке.
Барселона потеряла ключевого форварда, игрок может уже не вернуться в нынешнем сезоне. Каталонский гранд продолжает искать нового тренера, легенда Барсы отказался возвращаться в клуб, но руководство нашло нового неожиданного кандидата.
Украина
Динамо смирилось с потенциальной дисквалификацией Артема Беседина из-за допинг-скандала, киевляне определились с основным форвардом.
Лидер Шахтера Тайсон однозначно заявил, что покинет донецкий клуб по окончании сезона.