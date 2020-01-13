Головні новини футболу 12 січня: Реал тріумфував у фіналі Суперкубка Іспанії, Лунін веде перемовини з новим клубом

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 12 січня.

Українці за кордоном

Андрій Ярмоленко може покинути Вест Хем через примхи новоспеченого тренера.

Андрій Лунін пропустив тренування Вальядоліда, щоб узгодити перехід в інший клуб. Футбол 24 зібрав реакцію вболівальників на бенефіс українця у Кубку Іспанії.

Артем Мілевський відсвяткував своє 35-річчя, ми пригадали епічні цитати одіозного нападника.

Європа

У фіналі Суперкубка Іспанії Реал зміг здолати Атлетіко у серії післяматчевих пенальті.

Манчестер Сіті без Зінченка познущався над Астон Віллою. Відео голепаду за посиланням.

Барселона втратила ключового форварда, гравець може вже не повернутись у нинішньому сезоні. Каталонський гранд продовжує шукати нового тренера, легенда Барси відмовився повертатись в клуб, але керівництво знайшло нового несподіваного кандидата.

Україна

Динамо змирилось з потенційною дискваліфікацією Артема Бєсєдіна за допінг-скандал, кияни визначились з основним форвардом.

Лідер Шахтаря Тайсон однозначно заявив, що покине донецький клуб після завершення сезону.