toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
АНДРЕЙ ЛУНИН УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ КАРПАТЫ

Тайсон не будет продлевать контракт с Шахтером – игрок выбрал свой следующий клуб

12 января 21:11 3155 Читати українською
Тайсон не будет продлевать контракт с Шахтером – игрок выбрал свой следующий клуб
Тайсон / ФК Шахтер

Полузащитник Шахтера Тайсон озвучил свои планы насчет дальнейшего развития карьеры.

"Думаю, что летом будет правильный момент для моего возвращения. Мой контракт с Шахтером завершится в этом году. У меня были предложения в прошлом году – Милан предложил за меня 30 млн евро, но меня не отпустили.

Коринтианс не нашел денег на трансфер Тайсона, – UOL

В этом году я больше не буду продлевать контракт – я намерен вернуться и быть рядом с семьей. Пришло время сосредоточиться на выступлениях в Бразилии. Хочу вернуться в Интернасьональ – это клуб, который дал мне все. Он помог мне стать настоящим профессионалом, достичь выступлений в Европе. Я хочу отблагодарить их, поэтому я постоянно веду переговоры со своим агентом. Есть много нюансов в этом переходе", – поделился Тайсон в комментарии Globo Esporte.

Отметим, что бразилец пытался покинуть Шахтер летом 2019, однако руководство "горняков" не отпустило своего лидера. К слову, в активе Тайсона 20 матчей в текущем сезоне, в которых он отметился 7 голами и 6 ассистов.

Найкращий бомбардир Динамо та колишня надія України – гравці УПЛ, які влітку 2020 року можуть стати вільними агентами

blog_ava
Суркис может, не напрягаясь, до июня заработать на всех трех моих игроках, – Селюк
17 января
903
Теги
Шахтер Шахтер Трансферы Главное Трансферы Шахтера Тайсон Тайсон Бразилия Интернасьонал Интернасьонал
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
12
час
:
3
мин
Уотфорд
14:30
Тоттенхэм
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук