Тайсон не будет продлевать контракт с Шахтером – игрок выбрал свой следующий клуб

Полузащитник Шахтера Тайсон озвучил свои планы насчет дальнейшего развития карьеры.

"Думаю, что летом будет правильный момент для моего возвращения. Мой контракт с Шахтером завершится в этом году. У меня были предложения в прошлом году – Милан предложил за меня 30 млн евро, но меня не отпустили.

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В этом году я больше не буду продлевать контракт – я намерен вернуться и быть рядом с семьей. Пришло время сосредоточиться на выступлениях в Бразилии. Хочу вернуться в Интернасьональ – это клуб, который дал мне все. Он помог мне стать настоящим профессионалом, достичь выступлений в Европе. Я хочу отблагодарить их, поэтому я постоянно веду переговоры со своим агентом. Есть много нюансов в этом переходе", – поделился Тайсон в комментарии Globo Esporte.

Отметим, что бразилец пытался покинуть Шахтер летом 2019, однако руководство "горняков" не отпустило своего лидера. К слову, в активе Тайсона 20 матчей в текущем сезоне, в которых он отметился 7 голами и 6 ассистов.

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