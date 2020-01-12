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Манчестер Сити без Зинченко разбомбил Астон Виллу и поднялся на второе место АПЛ – дубль Мареза, хет-трик Агуэро

12 января 20:42 210 Читати українською
Манчестер Сити без Зинченко разбомбил Астон Виллу и поднялся на второе место АПЛ – дубль Мареза, хет-трик Агуэро
Астон Вилла – Манчестер Сити: результат и обзор матча

Манчестер Сити легко переиграл Астон Виллу (1:6) в рамках 22 тура АПЛ. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

90+1’ Анвар Эль-Гази
 
Рияд Марез 18’
Рияд Марез 24’
Серхио Агуэро 28’
Габриэл Жезус 45+1’
Серхио Агуэро 57’
Серхио Агуэро 81’
18’ Рияд Марез
24’ Рияд Марез
28’ Серхио Агуэро
45+1’ Габриэл Жезус
57’ Серхио Агуэро
81’ Серхио Агуэро
90+1’ Анвар Эль-Гази

Александр Зинченко второй раз подряд не попал в старт Манчестер Сити – на его позиции вышел Бенжамен Менди. Пеп Гвардиола выставил против несбалансированной Астон Виллы боевой состав, хотя и оставил в запасе Рахима Стерлинга и Бернарду Силву.

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"Горожане" весь матч утаптывали соперника в газон. Все вопросы были сняты еще в первом тайме. Марез открыл счет на 18-й минуте: получил мяч на правом фланге, сместился в центр, оставил в дураках Дринкуотера и поразил ближний угол.

Дебют для новичка Астон Виллы выдался ужасным – он провалился еще и в моменте со вторым голом. Дринкуотер после рейда Агуэро оказался с мячом в своей штрафной, но затянул с пасом и позволил Давиду Силве себя запрессинговать. Марез легко оформил дубль.

Далее на авансцену вышел Кевин де Брюйне со своими фирменными рывками через полуфланг. Сначала отдал на Агуэро – тот пушечным выстрелом с линии штрафной мощно загнал в дальнюю "девятку". А в конце первого тайма бельгиец вырезал образцовый прострел на Габи Жезуса.

0:4 до перерыва. И это еще хороший счет для "вилланов" – Куну Агуэро и Давиду Силве совсем немного не хватило, чтобы забить еще. Астон Виллы просто не было на поле. Игра в одни ворота продолжилась во втором тайме.

На 57-й минуте Силва и Агуэро создали пятый гол в ворота хозяев: первый отдал в разрез, второй расстрелял голкипера. Аргентинец вошел в историю АПЛ – он стал лучшим иностранным бомбардиром чемпионата, обойдя Тьерри Анри. В активе Куна 176 результативных ударов в английском элите.

Габриэль Жезус изо всех сил пытался сделать дубль, но прощал бедной Астон Вилле. А вот Серхио Агуэро продолжал феерить. В конце встречи он оформил хет-трик, воспользовавшись пасом Рияда Мареза. Таким образом аргентинский форвард установил еще один рекорд – по хет-трикам в истории АПЛ. Кун настрелял их 12!

В компенсированное время хозяева забили гол престижа с пенальти. Окончательный счет – 1:6 в пользу партнеров Зинченко. Роскошный матч в исполнении Рияда Мареза, Серхио Агуэро, Кевин де Брюйне и Давида Силвы. Эффектная победа Манчестер Сити. Горожане набрали 47 очков и поднялись на второе место – у Ливерпуля 14 очков.

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