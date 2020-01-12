Динамо смирилось с потенциальной дисквалификацией Беседина – киевляне сделают ставку на Русина

Киевское Динамо определилось с основным форвардом команды из-за вероятной дисквалификации Артема Беседина.

Динамо ожидает пока неопределенный срок отстранения Артема Беседина от футбола и не надеется, что нападающему удастся избежать наказания, сообщает DynamoNation.

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"Мы продублировали каждую позицию, хотя при этом есть определенные нюансы с травмированными – в частности, тот же Попов. Вскоре он должен вернуться в общую группу. Также пригласили молодых ребят, которые могут составить конкуренцию, и вернули из аренды Русина – надеемся, он сможет стать основным нападающим.

Кроме того, будем просматривать Каргбо, которого пригласили в прошлом году, но он не имел права играть за нас, – поэтому берем его на сбор и возлагаем на него надежды. Надеемся, что у нас на каждой позиции будет достойная конкуренция, которая позволит нам играть лучше", – цитирует Михайличенко официальный сайт Динамо.

Напомним, Артем Беседин завалил допинг-тест после игры группового турнира Лиги Европы против Мальме (3:4).

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