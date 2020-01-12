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Хави отказался возглавить Барселону

12 января 15:30 827 Читати українською
Хави отказался возглавить Барселону
Хави Эрнандес / Фото из открытых источников

Эрнесто Вальверде останется у руля каталонского клуба.

Главный тренер катарского Аль-Садда Хави Эрнандес отказался возглавить Барселону сейчас, сообщает издание Marca.

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Напомним, каталонский клуб дал своему экс-футболисту 24 часа для принятия решения и Хави решил остаться в Катаре, чтобы завершить то, что начал – накануне он вывел свою команду в финал Кубка эмира Катара. Однако, уже в июне он будет готов стать у руля Барселоны.

Поэтому, если ничего удивительного не произойдет, именно Эрнесто Вальверде продолжит возглавлять команду с этого понедельника, когда Барселона вернется к тренировкам.

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Теги
Испания Барселона Барселона Хави Эрнандес Хави Эрнандес Аль Садд Аль Садд Эрнесто Вальверде Эрнесто Вальверде
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