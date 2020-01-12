Хави отказался возглавить Барселону

Эрнесто Вальверде останется у руля каталонского клуба.

Главный тренер катарского Аль-Садда Хави Эрнандес отказался возглавить Барселону сейчас, сообщает издание Marca.

Хави: Моя мечта – тренировать Барселону

Напомним, каталонский клуб дал своему экс-футболисту 24 часа для принятия решения и Хави решил остаться в Катаре, чтобы завершить то, что начал – накануне он вывел свою команду в финал Кубка эмира Катара. Однако, уже в июне он будет готов стать у руля Барселоны.

Поэтому, если ничего удивительного не произойдет, именно Эрнесто Вальверде продолжит возглавлять команду с этого понедельника, когда Барселона вернется к тренировкам.

Каталонська криза: Барселона визначились з новим тренером, Мессі "погрожує" війною, а фанати шокують найбільше