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Реал Мадрид – Атлетико: овертаймы спасли дерби, полузащита "бланкос" выиграла Суперкубок, а Куртуа передал привет Лунину

13 января 03:50 1486 Читати українською
Реал Мадрид – Атлетико: овертаймы спасли дерби, полузащита "бланкос" выиграла Суперкубок, а Куртуа передал привет Лунину
Реал Мадрид стал обладателем Суперкубка Испании, переиграв Атлетико в серии пенальти
Михаил Юхименко Михаил Юхименко

В рамках финального матча за Суперкубок Испании между Реалом и Атлетико победителя удалось определить лишь в серии послематчевых пенальти. Триумфатором в ней, как и во всем турнире, стал "королевский клуб".

116’ Федерико Вальверде
 
116’ Федерико Вальверде

Зинедин Зидан решил не менять победный состав, выставив на финал основу, которая громила Валенсию несколько дней назад. Диего Симеоне же оставил в запасе Савича, выпустив вместо него в центр обороны Фелипе. Кроме того, он не мог рассчитывать на травмированного Коке, но в целом с кадрами был порядок.

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Матч начался в очень динамичном темпе с атаками в обе стороны. Более активным на старте был Реал, захвативший контроль над мячом и организовавший ряд неплохих моментов: так, на 5-й минуте над перекладиной метров с 20-ти выстрелил Каземиро, а на 9-й после розыгрыша углового с этой же дистанции пробил Модрич – Облак поймал сферу. Впрочем, Атлетико довольно быстро выровнял игру, организовав несколько супермоментов.

Сначала им помог Рамос, на 13-й выкативший передачу точно в ноги Фелишу. Жоао сразу же нанёс удар с линии штрафной в левый угол – рядом с каркасом! Ещё через две минуты "сливочным" едва не поставили пенальти за падение Мораты, который вырвался один-на-один с Куртуа; к счастью для "королевского клуба", арбитры правильно разобрались в эпизоде, заметив сумуляцию. На 20-й же Альваро до гола не хватило совсем немного: форвард открылся между линиями, получил передачу от Партея и выстрелил метров с 23-х – мяч пролетел в считанных сантиметрах от левой штанги!

На этом "матрасники" не останавливались, организовав ряд опасных прорывов к штрафной и несколько раз пробив в защитников Реала, однако пыл подопечных Симеоне угас уже к 30-м минутам. В последней трети первого тайма "бланкос" откровенно доминировали, подолгу комбинируя на чужой половине поля – это не могло не привести к моментам Атлетико везло: на 32-й Иско неточно пробил головой после углового, а на 39-й Менди обыграл Триппьера на фланге и ворвался на край штрафной, откуда выстрелил в ближний угол – Облак поймал мяч! На 44-й же Каземиро ударом головой замкнул подачу Крооса с корнера – над перекладиной!

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В конце концов, до перерыва разродиться голами командам так и не удалось. Эту проблему на старте второго тайма попытался решить Лука Йович, неожиданно включившийся в игру и принявший участие сразу в трёх опасных эпизодах у ворот "матрасников". Так, на 48-й минуте он сделал рывок метров на 40 с врывом в штрафную, где Хименесу пришлось идти в классный подкат. На 51-й серб накрутил Триппьера и пробил с линии штрафной (рядом с дальней штангой), а на 53-й он же выстрелил из той же точки – на этот раз Триппьер заблокировал удар. Кроме Йовича, размочить счёт пытался Модрич, но его дальний выстрел на 57-й минуте прошел мимо правого угла.

В середине тайма темп встречи несколько упал. Тренеры начали проводить замены, на поле стало больше фолов и позиционной борьбы, а вот моментов возникало мало. Лучший шанс открыть счёт в этот период "сливочные" упустили на 67-й минуте, когда Вальверде головой замкнул подачу Йовича – до пустого угла ворот было несколько метров, но Федерико умудрился попасть в самого же себя. Атлетико ответил неплохой контратакой на 69-й с ударом Лоди из пределов штрафной (высоковато), но наиболее близкими к голу "матрасники" оказались на 80-й минуте: Мората ворвался на правый край штрафной и мощно пробил в ближний угол – Куртуа спас Реал!

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В эндшпиле матча команды обменялись рядом хороших атак. В частности, у Реала была неплохая скидка от Варана на линию вратарской на 87-й минуте (Облак вовремя вышел из ворот) и удар Родриго головой на 90-й (в руки Облаку метров с десяти) – Атлетико ответил мощным выстрелом Парти с дальней дистанции в правый угол (Куртуа справился). В конце концов, открыть счёт в основное время мадридским грандам так и не удалось, поэтому встреча перешла в овертайм.

Первый тайм начался с неострого удара Менди, однако в целом на его старте Атлетико выглядел интереснее. "Матрасники" находили лучшие варианты для передач на обострение и едва не забили гол на 93-й минуте: Витоло получил пас от Мораты и ворвался на левый край штрафной, откуда нанёс плотный удар под ближнюю штангу – Куртуа парировал! Впрочем, постепенно Реал перетащил инициативу, захватив контроль над мячом и создав два хороших момента: на 100-й минуте Кроос выстрелил метров с 20-ти над дальней девяткой, а на 102-й Мариано головой замкнул подачу Модрича – мимо. В конце концов, на мини-перерыв команды ушли без голов.

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Во втором экстра-тайме всё было гораздо веселее. Сначала вырваться вперёд в счете мог Атлетико: Куртуа пролетел мимо мяча при перехвате подачи с углового, вследствие чего Мората зацепился за сферу и пробил с разворота метров с 11-ти – Тибо парировал ногой! Ответ Реала был не менее эффектным: на 110-й Диас получил классный пас от Модрича, качнул в штрафной защитника и выкатил передачу под удар Луке – хорват нанёс мощный удар, но Облак парировал! Впрочем, Мариано, зацепившись за отскок, сразу же выстрелил низом с близкой дистанции – и снова голкипер спас Атлетико!

Развязка могла случиться в последние пять минут. На 116-й "матрасники" выскочили в контратаку с выходом Мораты один-на-один с Куртуа – Вальверде решил срезать Альваро ударом сзади по ногам перед штрафной, сыграв на красную карточку. Феде её и получил, а Каземиро, Савич, Корреа и Карвахаль получили желтые за потасовку.

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На 117-й же минуте Корреа оторвался от Винисиуса и прострелил с правого фланга – Менди срезал передачу в собственные ворота, но Куртуа спас. На 118-й же Тибо снова стал героем, спасая после врыва Корреа на правый край штрафной и удара метров с шести.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал, что обладатель Суперкубка будет определён по пенальти. "Матрасники" ужасно начали серию – Сауль попал в штангу, а выстрел Партея парировал Куртуа. За Атлетико отличился Триппьер, но это уже не имело никакого смысла. Карвахаль Родриго, Модрич и Рамос с "точки" не промахивались. 4:1 в серии пенальти – Реал становится обладателем Суперкубка Испании-2019/20!

Овертаймы спасли матч

В финале Суперкубка все, кроме видеоассистентов рефери, ожидали Эль Класико, однако и мадридское дерби выглядело неплохим вариантом. Команды разные по стилю, обоим нужен хоть какой-то трофей, обе находятся в хорошей игровой и физической форме. Единственным страхом в этой ситуации выступала любовь Атлетико к игре вторым номером большую часть матча, но в целом афиша привлекала зрителя.

Нельзя сказать, что "сливочные" и "матрасники" разочаровали болельщиков. Команды поочерёдно владели инициативой, создавали хорошие моменты, ошибались перед штрафной, заставляли голкиперов исполнять классные сейвы... Впрочем, вряд ли кто-то вспомнит события основного времени. Проблема даже не в том, что в овертаймах случились ключевые эпизоды встречи, а в том, что до них в дерби не было искры. Мадридские гранды просто играли в футбол – ровный, правильный, но дико скучный.

Дополнительное время подарило то, за что мы и любим футбол. Фантастические размены истерическими моментами, когда Куртуа парировал мячи ногами после своих же ошибок, а Облак вытягивал два подряд удара с минимальной дистанции – есть! Решающая контратака и фол последней надежды в духе Суареса на ЧМ-2010, стычка, четыре жёлтые, огромная шишка на лбу Мораты – есть! Срезка Менди в собственные ворота и сейвы Куртуа на последнех минутах – есть! Катастрофическая серия пенальти для Атлетико, издевательский победный гол капитана Реала – всё это было историей из настоящего мадридского дерби, а не обычным топ-матчем.

Во времена, когда внутренние европейские турниры играют в аравийский пустыне, а VAR вычисляет оффсайды в миллиметрах, таких овертаймов очень не хватает.

Полузащита Реала выиграл Суперкубок

В целом, поединок получился слишком ровным, чтобы говорить о справедливости или несправедливости победы Реала. Если же брать весь путь по турниру, то триумф "бланкос" выглядит чуть более убедительно: у Атлетико был слишком тяжелый полуфинал со спорными решениями арбитров и лучшим футболом Барсы в сезоне – "сливочные" же не только разгромили Валенсию, но и хорошо сыграли в финале по той же игровой модели. Зидан даже не менял стартовый состав.

И не прогадал. "Королевский клуб" играл в схеме "ёлочка" с тремя центрхавами – с Каземиро в роли "пивота", страховкой со стороны Крооса и перегрузками зон благодаря свободному выбору позиций Модричем, Вальверде, Иско и Йовичем. Правда, качественный прессинг Атлетико несколько нивелировал угрозу в центра поля, откуда Реал провёл всего 17% атак, однако подопечные Зинедина Зидана компенсировали это работой через фланги – 24 из 33 кроссов были на совести полузащиты "бланкос".

Особенно выделялась работа Вальверде, который будто бы на танке переехал левый фланг обороны Атлетико. У Федерико 8 обводок (из 10 попыток), 9 возвратов мяча, 9 выигранных единоборств из 15-ти, удар с двух метров в самого себя и фол последней надежды на 115-й минуте – для фанатов "сливочных" последнее было смелым, своевременным и довольно осторожным решением (Феде не бил шипами), а для "матрасников" нарушение выглядело, как подлость. Впрочем, Симеоне не имел ничего против такого решения уругвайца: "Я сказал ему, что он сделал то, что должен был сделать в тот момент". Диего также заявил, что именно Вальверде выиграл финал.

Надо похвалить и Каземиро, хорошо справившегося с ролью волнореза – в его активе 4 отбора, 4 перехвата, 5 блоков, 7 возвратов мяча и 9 выигранных единоборств из 12-ти. Кроме того, бразилец трижды стрелял по воротам соперника. Интересный факт: Реал проиграл лишь 1 из 19 последних матчей, в которых Каземиро и Вальверде вышли на поле.

Было бы несправедливо забыть о феноменальной работе Модрича и Крооса. Тони традиционно работал в качестве идеального распасовщика – у него 102 передачи (97% точных), 5 пасов под удар, 115 касаний и всего 8 потерь при 10 возвратах. Лука действовал выше и занимался истинным креативом: он чаще всего встречался с мячом (133 касания), выдал 102 передачи с пятью под удар, сам пробил по воротам 5 раз (дважды в створ), а также 9 раз пошел в обводку – в пяти случаях попытки оказались удачными. Кроме того, хорват выполнил 8 возвратов мяча на правом фланге и реализовал пенальти в серии.

Да, Реал не смог переиграть Атлетико в основное время, но в целом "королевский клуб" прямо сейчас выглядит единым организмом, быстро прогрессирующим в рамках постоянной игровой модели. У команды наладился прессинг, она никому не отдаёт центр и во всех топ-матчах если не доминирует сама, то не дает доминировать сопернику – на новый проект Зидана просто приятно смотреть. Учитывая эти факты, триумф в Суперкубке выглядит вполне логичным.

Куртуа передает привет Лунину

За день до финала Суперкубка Испании Андрей Лунин выиграл для Вальядолида серию пенальти с Овьедо, напомнив о себе в испанском медиапространстве. Похоже, Куртуа также об этом слышал, поэтому решил не отставать. В основное и дополнительное время Тибо исполнил аж 6 сейвов – при этом пять раз мяч летел в ворота с расстояния менее 10-12 метров. Особенно круто бельгиец сыграл на 110-й минуте после своей же ошибки при перехвате подачи с углового и удара Мораты с разворота низом – сейв ногой удался на чистых инстинктах.

Также Куртуа выиграл серию пенальти. Бельгиец говорит, что это не случайно: "Просматривал их предыдущие серии на скамейке с тренерами. Сауль меня немного удивил ударом, а вот куда будет бить Патрей, я знал". При этом нельзя сказать, что Тома бил плохо – опорник нанёс сильный удар в угол, но Тибо успел сложиться и парировать!

Статус Куртуа в Реале сейчас неприкосновенен, хотя ещё в прошлом году над ним смеялись и требовали возвращения Лунина, а в медиа ходили слухи о переговорах "королевского клуба" с Аяксом на предмет трансфера Онаны. Начало нынешнего сезона также отметилось сериями матчей, в которых всё, что летело в створ ворот Реала, превращалось в гол, но с осени бельгийский голкипер прогрессирует гигантскими темпами.

Тибо регулярно исполняет по 5-10 прекрасных сейвов при выстрелах с минимальных дистанций, а в матче против Валенсии он ещё и стал соавтором спасительного гола. Теперь же в его актив добавились перформанс в Суперкубке (9 из 11 ударов в створ бельгиец парировал), выигранная серия пенальти и особая похвала от Зидана в послематчевых интервью. Куртуа – новый герой Реала.

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