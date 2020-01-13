Реал Мадрид – Атлетико: овертаймы спасли дерби, полузащита "бланкос" выиграла Суперкубок, а Куртуа передал привет Лунину

В рамках финального матча за Суперкубок Испании между Реалом и Атлетико победителя удалось определить лишь в серии послематчевых пенальти. Триумфатором в ней, как и во всем турнире, стал "королевский клуб".

Зинедин Зидан решил не менять победный состав, выставив на финал основу, которая громила Валенсию несколько дней назад. Диего Симеоне же оставил в запасе Савича, выпустив вместо него в центр обороны Фелипе. Кроме того, он не мог рассчитывать на травмированного Коке, но в целом с кадрами был порядок.

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Матч начался в очень динамичном темпе с атаками в обе стороны. Более активным на старте был Реал, захвативший контроль над мячом и организовавший ряд неплохих моментов: так, на 5-й минуте над перекладиной метров с 20-ти выстрелил Каземиро, а на 9-й после розыгрыша углового с этой же дистанции пробил Модрич – Облак поймал сферу. Впрочем, Атлетико довольно быстро выровнял игру, организовав несколько супермоментов.

Сначала им помог Рамос, на 13-й выкативший передачу точно в ноги Фелишу. Жоао сразу же нанёс удар с линии штрафной в левый угол – рядом с каркасом! Ещё через две минуты "сливочным" едва не поставили пенальти за падение Мораты, который вырвался один-на-один с Куртуа; к счастью для "королевского клуба", арбитры правильно разобрались в эпизоде, заметив сумуляцию. На 20-й же Альваро до гола не хватило совсем немного: форвард открылся между линиями, получил передачу от Партея и выстрелил метров с 23-х – мяч пролетел в считанных сантиметрах от левой штанги!

На этом "матрасники" не останавливались, организовав ряд опасных прорывов к штрафной и несколько раз пробив в защитников Реала, однако пыл подопечных Симеоне угас уже к 30-м минутам. В последней трети первого тайма "бланкос" откровенно доминировали, подолгу комбинируя на чужой половине поля – это не могло не привести к моментам Атлетико везло: на 32-й Иско неточно пробил головой после углового, а на 39-й Менди обыграл Триппьера на фланге и ворвался на край штрафной, откуда выстрелил в ближний угол – Облак поймал мяч! На 44-й же Каземиро ударом головой замкнул подачу Крооса с корнера – над перекладиной!

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В конце концов, до перерыва разродиться голами командам так и не удалось. Эту проблему на старте второго тайма попытался решить Лука Йович, неожиданно включившийся в игру и принявший участие сразу в трёх опасных эпизодах у ворот "матрасников". Так, на 48-й минуте он сделал рывок метров на 40 с врывом в штрафную, где Хименесу пришлось идти в классный подкат. На 51-й серб накрутил Триппьера и пробил с линии штрафной (рядом с дальней штангой), а на 53-й он же выстрелил из той же точки – на этот раз Триппьер заблокировал удар. Кроме Йовича, размочить счёт пытался Модрич, но его дальний выстрел на 57-й минуте прошел мимо правого угла.

В середине тайма темп встречи несколько упал. Тренеры начали проводить замены, на поле стало больше фолов и позиционной борьбы, а вот моментов возникало мало. Лучший шанс открыть счёт в этот период "сливочные" упустили на 67-й минуте, когда Вальверде головой замкнул подачу Йовича – до пустого угла ворот было несколько метров, но Федерико умудрился попасть в самого же себя. Атлетико ответил неплохой контратакой на 69-й с ударом Лоди из пределов штрафной (высоковато), но наиболее близкими к голу "матрасники" оказались на 80-й минуте: Мората ворвался на правый край штрафной и мощно пробил в ближний угол – Куртуа спас Реал!

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В эндшпиле матча команды обменялись рядом хороших атак. В частности, у Реала была неплохая скидка от Варана на линию вратарской на 87-й минуте (Облак вовремя вышел из ворот) и удар Родриго головой на 90-й (в руки Облаку метров с десяти) – Атлетико ответил мощным выстрелом Парти с дальней дистанции в правый угол (Куртуа справился). В конце концов, открыть счёт в основное время мадридским грандам так и не удалось, поэтому встреча перешла в овертайм.

Первый тайм начался с неострого удара Менди, однако в целом на его старте Атлетико выглядел интереснее. "Матрасники" находили лучшие варианты для передач на обострение и едва не забили гол на 93-й минуте: Витоло получил пас от Мораты и ворвался на левый край штрафной, откуда нанёс плотный удар под ближнюю штангу – Куртуа парировал! Впрочем, постепенно Реал перетащил инициативу, захватив контроль над мячом и создав два хороших момента: на 100-й минуте Кроос выстрелил метров с 20-ти над дальней девяткой, а на 102-й Мариано головой замкнул подачу Модрича – мимо. В конце концов, на мини-перерыв команды ушли без голов.

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Во втором экстра-тайме всё было гораздо веселее. Сначала вырваться вперёд в счете мог Атлетико: Куртуа пролетел мимо мяча при перехвате подачи с углового, вследствие чего Мората зацепился за сферу и пробил с разворота метров с 11-ти – Тибо парировал ногой! Ответ Реала был не менее эффектным: на 110-й Диас получил классный пас от Модрича, качнул в штрафной защитника и выкатил передачу под удар Луке – хорват нанёс мощный удар, но Облак парировал! Впрочем, Мариано, зацепившись за отскок, сразу же выстрелил низом с близкой дистанции – и снова голкипер спас Атлетико!

Развязка могла случиться в последние пять минут. На 116-й "матрасники" выскочили в контратаку с выходом Мораты один-на-один с Куртуа – Вальверде решил срезать Альваро ударом сзади по ногам перед штрафной, сыграв на красную карточку. Феде её и получил, а Каземиро, Савич, Корреа и Карвахаль получили желтые за потасовку.

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На 117-й же минуте Корреа оторвался от Винисиуса и прострелил с правого фланга – Менди срезал передачу в собственные ворота, но Куртуа спас. На 118-й же Тибо снова стал героем, спасая после врыва Корреа на правый край штрафной и удара метров с шести.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал, что обладатель Суперкубка будет определён по пенальти. "Матрасники" ужасно начали серию – Сауль попал в штангу, а выстрел Партея парировал Куртуа. За Атлетико отличился Триппьер, но это уже не имело никакого смысла. Карвахаль Родриго, Модрич и Рамос с "точки" не промахивались. 4:1 в серии пенальти – Реал становится обладателем Суперкубка Испании-2019/20!

Овертаймы спасли матч

В финале Суперкубка все, кроме видеоассистентов рефери, ожидали Эль Класико, однако и мадридское дерби выглядело неплохим вариантом. Команды разные по стилю, обоим нужен хоть какой-то трофей, обе находятся в хорошей игровой и физической форме. Единственным страхом в этой ситуации выступала любовь Атлетико к игре вторым номером большую часть матча, но в целом афиша привлекала зрителя.

Нельзя сказать, что "сливочные" и "матрасники" разочаровали болельщиков. Команды поочерёдно владели инициативой, создавали хорошие моменты, ошибались перед штрафной, заставляли голкиперов исполнять классные сейвы... Впрочем, вряд ли кто-то вспомнит события основного времени. Проблема даже не в том, что в овертаймах случились ключевые эпизоды встречи, а в том, что до них в дерби не было искры. Мадридские гранды просто играли в футбол – ровный, правильный, но дико скучный.

Дополнительное время подарило то, за что мы и любим футбол. Фантастические размены истерическими моментами, когда Куртуа парировал мячи ногами после своих же ошибок, а Облак вытягивал два подряд удара с минимальной дистанции – есть! Решающая контратака и фол последней надежды в духе Суареса на ЧМ-2010, стычка, четыре жёлтые, огромная шишка на лбу Мораты – есть! Срезка Менди в собственные ворота и сейвы Куртуа на последнех минутах – есть! Катастрофическая серия пенальти для Атлетико, издевательский победный гол капитана Реала – всё это было историей из настоящего мадридского дерби, а не обычным топ-матчем.

Во времена, когда внутренние европейские турниры играют в аравийский пустыне, а VAR вычисляет оффсайды в миллиметрах, таких овертаймов очень не хватает.

Полузащита Реала выиграл Суперкубок

В целом, поединок получился слишком ровным, чтобы говорить о справедливости или несправедливости победы Реала. Если же брать весь путь по турниру, то триумф "бланкос" выглядит чуть более убедительно: у Атлетико был слишком тяжелый полуфинал со спорными решениями арбитров и лучшим футболом Барсы в сезоне – "сливочные" же не только разгромили Валенсию, но и хорошо сыграли в финале по той же игровой модели. Зидан даже не менял стартовый состав.

И не прогадал. "Королевский клуб" играл в схеме "ёлочка" с тремя центрхавами – с Каземиро в роли "пивота", страховкой со стороны Крооса и перегрузками зон благодаря свободному выбору позиций Модричем, Вальверде, Иско и Йовичем. Правда, качественный прессинг Атлетико несколько нивелировал угрозу в центра поля, откуда Реал провёл всего 17% атак, однако подопечные Зинедина Зидана компенсировали это работой через фланги – 24 из 33 кроссов были на совести полузащиты "бланкос".

Особенно выделялась работа Вальверде, который будто бы на танке переехал левый фланг обороны Атлетико. У Федерико 8 обводок (из 10 попыток), 9 возвратов мяча, 9 выигранных единоборств из 15-ти, удар с двух метров в самого себя и фол последней надежды на 115-й минуте – для фанатов "сливочных" последнее было смелым, своевременным и довольно осторожным решением (Феде не бил шипами), а для "матрасников" нарушение выглядело, как подлость. Впрочем, Симеоне не имел ничего против такого решения уругвайца: "Я сказал ему, что он сделал то, что должен был сделать в тот момент". Диего также заявил, что именно Вальверде выиграл финал.

Надо похвалить и Каземиро, хорошо справившегося с ролью волнореза – в его активе 4 отбора, 4 перехвата, 5 блоков, 7 возвратов мяча и 9 выигранных единоборств из 12-ти. Кроме того, бразилец трижды стрелял по воротам соперника. Интересный факт: Реал проиграл лишь 1 из 19 последних матчей, в которых Каземиро и Вальверде вышли на поле.

Было бы несправедливо забыть о феноменальной работе Модрича и Крооса. Тони традиционно работал в качестве идеального распасовщика – у него 102 передачи (97% точных), 5 пасов под удар, 115 касаний и всего 8 потерь при 10 возвратах. Лука действовал выше и занимался истинным креативом: он чаще всего встречался с мячом (133 касания), выдал 102 передачи с пятью под удар, сам пробил по воротам 5 раз (дважды в створ), а также 9 раз пошел в обводку – в пяти случаях попытки оказались удачными. Кроме того, хорват выполнил 8 возвратов мяча на правом фланге и реализовал пенальти в серии.

Да, Реал не смог переиграть Атлетико в основное время, но в целом "королевский клуб" прямо сейчас выглядит единым организмом, быстро прогрессирующим в рамках постоянной игровой модели. У команды наладился прессинг, она никому не отдаёт центр и во всех топ-матчах если не доминирует сама, то не дает доминировать сопернику – на новый проект Зидана просто приятно смотреть. Учитывая эти факты, триумф в Суперкубке выглядит вполне логичным.

Куртуа передает привет Лунину

За день до финала Суперкубка Испании Андрей Лунин выиграл для Вальядолида серию пенальти с Овьедо, напомнив о себе в испанском медиапространстве. Похоже, Куртуа также об этом слышал, поэтому решил не отставать. В основное и дополнительное время Тибо исполнил аж 6 сейвов – при этом пять раз мяч летел в ворота с расстояния менее 10-12 метров. Особенно круто бельгиец сыграл на 110-й минуте после своей же ошибки при перехвате подачи с углового и удара Мораты с разворота низом – сейв ногой удался на чистых инстинктах.

Также Куртуа выиграл серию пенальти. Бельгиец говорит, что это не случайно: "Просматривал их предыдущие серии на скамейке с тренерами. Сауль меня немного удивил ударом, а вот куда будет бить Патрей, я знал". При этом нельзя сказать, что Тома бил плохо – опорник нанёс сильный удар в угол, но Тибо успел сложиться и парировать!

Статус Куртуа в Реале сейчас неприкосновенен, хотя ещё в прошлом году над ним смеялись и требовали возвращения Лунина, а в медиа ходили слухи о переговорах "королевского клуба" с Аяксом на предмет трансфера Онаны. Начало нынешнего сезона также отметилось сериями матчей, в которых всё, что летело в створ ворот Реала, превращалось в гол, но с осени бельгийский голкипер прогрессирует гигантскими темпами.

Тибо регулярно исполняет по 5-10 прекрасных сейвов при выстрелах с минимальных дистанций, а в матче против Валенсии он ещё и стал соавтором спасительного гола. Теперь же в его актив добавились перформанс в Суперкубке (9 из 11 ударов в створ бельгиец парировал), выигранная серия пенальти и особая похвала от Зидана в послематчевых интервью. Куртуа – новый герой Реала.

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