Почеттино стал главным кандидатом на замену Вальверде – он говорил, что скорее вернется на ферму, чем возглавит Барсу

Бывший тренер Тоттенхэма Маурисио Почеттино стал фаворитом на должность тренера Барселоны.

Руководство каталонского клуба рассматривает вариант с приглашением аргентинца, информирует RAC1.

Луис Суарес получил шокирующий вердикт врачей – Барселона ищет нового форварда

Барселона провела переговоры с Хави и Рональдом Куманом, однако оба экс-игроки "блаугранас" отказались принимать команду сейчас. Чемпионы Испании переключились на Почеттино, которого в ноябре уволили из Тоттенхэма. Кандидатуру 47-летнего специалиста поддерживает лично президент Барселоны Бартомеу – он считает экс-тренера "шпор" одним из пяти лучших наставников в мире.

Напомним, Почеттино имел опыт работы с Эспаньолом – заклятым врагом "блаугранас". В частности, в январе 2018 года он заявлял, что "скорее вернется на ферму, чем будет работать с Барселоной".

Каталонська криза: Барселона визначились з новим тренером, Мессі "погрожує" війною, а фанати шокують найбільше