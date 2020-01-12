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Почеттино стал главным кандидатом на замену Вальверде – он говорил, что скорее вернется на ферму, чем возглавит Барсу

12 января 23:50 414 Читати українською
Почеттино стал главным кандидатом на замену Вальверде – он говорил, что скорее вернется на ферму, чем возглавит Барсу
Маурисио Почеттино / Reuters

Бывший тренер Тоттенхэма Маурисио Почеттино стал фаворитом на должность тренера Барселоны.

Руководство каталонского клуба рассматривает вариант с приглашением аргентинца, информирует RAC1.

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Барселона провела переговоры с Хави и Рональдом Куманом, однако оба экс-игроки "блаугранас" отказались принимать команду сейчас. Чемпионы Испании переключились на Почеттино, которого в ноябре уволили из Тоттенхэма. Кандидатуру 47-летнего специалиста поддерживает лично президент Барселоны Бартомеу – он считает экс-тренера "шпор" одним из пяти лучших наставников в мире.

Напомним, Почеттино имел опыт работы с Эспаньолом – заклятым врагом "блаугранас". В частности, в январе 2018 года он заявлял, что "скорее вернется на ферму, чем будет работать с Барселоной".

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Испания Барселона Барселона Эрнесто Вальверде Эрнесто Вальверде Маурисио Почеттино Маурисио Почеттино
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