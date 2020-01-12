"Новий Каріус" і "Рятівник Роналдо": Лунін як герой Кубка Іспанії перед черговим трансфером – реакція преси та фанів

Лунін став героєм в останньому матчі за Вальядолід

Голкіпер збірної України виконав роль головного актора у матчі 1/32 фіналу Копа дель Рей. Він перебував на краю прірви, але став героєм.

Андрій Лунін попрощався з Вальядолідом, гучно грюкнувши дверима. 20-річний українець незабаром змінить клубну прописку, тож матч Кубка Іспанії проти Марбельї став для нього другим і останнім у футболці "Пусели". Це підтвердив, зокрема, головний тренер "біло-фіолетових" Серхіо Гонсалес відразу по завершенні гри.

Лунін виграв серію пенальті для Вальядоліда та став героєм – сейви українця вивели команду в 1/16 Кубка Іспанії

Поки батько голкіпера збірної України домовлявся з представником Сегунди, принаймні так запевняють авторитетні ЗМІ, Андрій проводив неоднозначний поєдинок на популярному курорті. Він пройшов короткий шлях від невдахи до головного героя. Лунін спіймав облизня, частково втративши позицію після дальнього удару а-ля Сидорчук vs Шахтар, але в серії пенальті знову продемонстрував блискучу інтуїцію. Іспанська преса здебільшого його хвалить, натомість фанати – як критикують, так і боготворять.

Marca: Лунін не допустив "Марбельясо"

"Пенальті та Лунін врятували Вальядолід, який пробився у наступний раунд після неймовірних страждань у Марбельї. Команда Серхіо Гонсалеса поступалась після м'яча Пауло Вітора на 39-й хвилині. Бразильцеві вдалось здивувати голкіпера гостей дальнім пострілом. Українець, мабуть, міг зробити більше у цій ситуації. Вальядолід атакував увесь другий тайм, поки Юнес Унал не перевів гру в овертайм. Зрештою, справа дійшла до футбольної лотереї.

Серія розпочалась із зухвалого удару Еліаса Переса, який просто подарував м'яча Луніну. Молодий воротар залишився на місці та без проблем впорався з "Панєнкою". Цей момент сильно підкосив господарів, які не реалізували й другий підхід. Цього разу українець витягнув сферу з правого від себе кута. На цьому справу фактично було зроблено. Лунін не допустив Марбельясо (гучної несподіванки – прим.ред)", – зазначає провідне спортивне видання Іспанії.

AS: Лунін врятував Вальядолід у серії пенальті в Марбельї

"Український воротар парирував два з трьох пенальті, щоб вивести Вальядолід в 1/16 фіналу Кубка Іспанії. Так, диявольський удар Вітора став для нього справжньою несподіванкою. Він повинен був хоча б виставити руки. Крім цього, Лунін продемонстрував не дуже акуратну роботу з м'ячем, хоча й зробив декілька непоганих сейвів. У серії пенальті йому спочатку довелось виконати роль статуї, а потім прикласти трохи більше зусиль, щоб нейтралізувати удар під стійку", – пише Хесус Домінгес, який виставив Андрію оцінку "добре".

El Desmarque: Лунін прощається з посмішкою

"Український воротар красиво попрощався з Вальядолідом у Марбельї. Якщо не трапиться дива, Лунін покине кастильсько-леонський клуб попри гарний матч у власному виконанні. Він допоміг "Пуселі" пройти складний кубковий бар'єр, тому фанати збережуть про нього лише приємні спогади. Лунін перебував на пристойному рівні протягом усього матчу і завдяки його роботі команда продовжить боротьбу за трофей.

Українця не знітив дивовижний гол Вітора за неймовірною траєкторією. Після перерви він декілька разів ліквідовував небезпеку поблизу власних воріт, а в серії пенальті заслужив титул найціннішого гравця матчу, парирувавши два удари господарів", – йдеться у матеріалі Пабло Санчеса.

DefensaCentral: Лунін склав іспит – герой проти Марбельї в серії пенальті

"Воротар, який належить Мадриду, пережив катастрофу та став великим героєм. До стартового свистка у Марбельї його майбутнє виглядало химерним, але той, на кого більше не розраховує Серхіо Гонсалес, витягнув Вальядолід на полі представника третього іспанського дивізіону.

Серію пенальті наче спеціально запланували для Луніна, щоб ускладнити українцеві важливий іспит. Він проводив лише другий поєдинок у сезоні, проте став великим героєм, врятувавши "Пуселу" від епічного фіаско. Він був ніким і став усім для Вальядоліда, взявши два пенальті. Команда Роналдо практично перебувала за бортом турніру, але Лунін зробив їй гарний подарунок на прощання", – оспівує подвиг українця сайт прихильників мадридського Реала.

Топовий іспанський журналіст Томас Ронсеро (більше 1 млн підписників у Твіттері) також похвалив Луніна, назвавши його неймовірним воротарем, однак далеко не всі не фанати Вальядоліда погодились з такою думкою. Мовляв, пропущений м'яч у першому таймі – вирок для українця.

Lunin es un porterazo. — Tomás Roncero (@As_TomasRoncero) January 12, 2020

"Годі, Томасе. Лунін – наступний Каріус".

Buena esa Tomas, Lunin el próximo Karius — DaniTafuro10 (@DTafuro10) January 12, 2020

"Еммм... Хтось говорив Луніну, що можна використовувати руки?".

Emmm alguien le ha dicho a Lunin que él si puede utilizar las manos? — xavi catalan (@xavicatalan80) January 11, 2020

"Лунін припускається фейлу".

"Де зараз ті, хто розповідав, що Лунін повинен бути основним. Я вже все побачив".

Dónde están los que decían que Lunin debía de ser titular, que yo lo vea pic.twitter.com/fWzz4OkIWz — JAVI (@IAmJaviFV) January 11, 2020

"Лунін парирував два пенальті проти команди з Сегнуди Б в серїі, яка стала наслідком його невдалої гри".

Lunin para 2 penaltis a un equipo de segunda B en una tanda de penaltis que se llegó por una cantada suya — Vitoriacule (@Vitoriacule) January 11, 2020

"Вони справді насміхаються з Луніна через гол?

Вони бачили, що відбувалось з м'ячем? Вони бачили цей удар?

Не робіть з себе посміховиська. Забирайтесь.

– суперсейв після удару зі штрафного.

– два відбиті пенальті.

Залишайтеся тепер з Масіпом і "їб***ся самі".

¿De verdad están riéndose de Lunin por el gol?



¿Pero han visto lo que hace ese balón? ¿han visto el golpeo?



No hagáis el ridiculazo anda



- Paradón a la escuadra

- 2 penaltis parados



A mamar. Quedaos con Mancosip y a joderse — Föøtball (@FootNes) January 11, 2020

"Підсумок гри Луніна. Попри пропущений гол, він виконав три хороших сейви, продемонстрував надійність та підтвердив репутацію фахівця з пенальті. Він зберіг власний імідж. Це буде великий трансфер для Ов'єдо".

Resumen de la actuación de Lunin. Pese al gol encajado, ha hecho 3 buenas paradas, ha demostrado seguridad, y ha acreditado su fama de parapenaltis (un intento de Panenka lo ha parado como si nada), deteniendo 2. Ha corroborado la buena imagen q tenía de él. Será un gran fichaje. — Sabid (@sabid111) January 11, 2020

"Лунін – беззаперечна зірка Вальядоліда у матчі Кубка. Є люди, які його не люблять, бо думають, що фанати Реала переоцінюють українця".

Lunin, indiscutible estrella del Valladolid en el partido de Copa. Hay gente que no le quiere porque creen que los madridistas le sobrevaloramos. Que porterazo han estado marginando. — Sergio (@SergioAlonso) January 12, 2020

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