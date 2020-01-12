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Луис Суарес получил шокирующий вердикт врачей – Барселона ищет нового форварда

12 января 17:39 2805 Читати українською
Луис Суарес получил шокирующий вердикт врачей – Барселона ищет нового форварда
Луис Суарес / AFP

Барселона надолго потеряла своего ключевого нападающего Луиса Суареса, который был прооперирован из-за проблем с мениском.

Уругвайский нападающий пропустит четыре месяца, утверждает Marca.

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Таким образом, Суарес не поможет команде почти до конца сезона, хотя по предварительной информации его восстановление должно было длиться около 4-6 недель. Барселона рассматривает варианты подписания нападающего, который сможет заменить одного из ключевых исполнителей. Первый матч каталонцев против Наполи в 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 25 февраля.

К слову, Луис Суарес провел за Барселону 22 игры в текущем сезоне и успел отметиться 14 голами и 8 ассистами.

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Теги
Испания Барселона Барселона Тяжелая травма Луис Суарес Луис Суарес
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