Лунин пропустил тренировку Вальядолида – отец украинского голкипера договорился с Овьедо

Голкипер Вальядолида Андрей Лунин пропустил утреннюю тренировку команды.

Переговоры о переходе украинца в другой клуб находятся на завершающем этапе, сообщает журналистка Марина Маркос в твиттере.

Героический перфоманс Лунина в видеообзоре матча Марбелья – Вальядолид

Главным претендентом на Лунина является Овьедо, который выступает в испанской Сегунде. Отец футболиста ведет переговоры с астурийцами – руководство клуба гарантирует молодому голкиперу стабильную игровую практику. Вчера стороны пришли к согласию. За ситуацией наблюдают Альмерия и СК Днепр-1, которые также готовы взять игрока в аренду.

Напомним, что права на Лунина принадлежат мадридскому Реалу. В текущем сезоне украинский вратарь сыграл только два матча за Вальядолид. Оба – в Кубке Испании.

Лунин выиграл серию пенальти для Вальядолида и стал героем – сейвы украинца вывели команду в 1/16 Кубка Испании