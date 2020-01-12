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Лунин пропустил тренировку Вальядолида – отец украинского голкипера договорился с Овьедо

12 января 14:03 430 Читати українською
Лунин пропустил тренировку Вальядолида – отец украинского голкипера договорился с Овьедо
Андрей Лунин / фото из открытых источников

Голкипер Вальядолида Андрей Лунин пропустил утреннюю тренировку команды.

Переговоры о переходе украинца в другой клуб находятся на завершающем этапе, сообщает журналистка Марина Маркос в твиттере.

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Главным претендентом на Лунина является Овьедо, который выступает в испанской Сегунде. Отец футболиста ведет переговоры с астурийцами – руководство клуба гарантирует молодому голкиперу стабильную игровую практику. Вчера стороны пришли к согласию. За ситуацией наблюдают Альмерия и СК Днепр-1, которые также готовы взять игрока в аренду.

Напомним, что права на Лунина принадлежат мадридскому Реалу. В текущем сезоне украинский вратарь сыграл только два матча за Вальядолид. Оба – в Кубке Испании.

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