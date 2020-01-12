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Ярмоленко может покинуть Вест Хэм в январе из-за прихотей нового тренера

12 января 18:33 1631 Читати українською
Ярмоленко может покинуть Вест Хэм в январе из-за прихотей нового тренера
Андрей Ярмоленко / Getty Images

Главный тренер Вест Хэма Дэвид Мойес не собирается делать ставку на вингера сборной Украины Андрея Ярмоленко.

Шотландский специалист ради новых трансферов готов принести в жертву 30-летнего полузащитника, информирует Express со ссылкой на Mirror.

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Вест Хэм пообещал Мойесу усиление во время зимнего трансферного окна, однако сначала клуб должен продать нескольких игроков. Ярмоленко стал одним из исполнителей, которые оказались в группе риска после прихода нового тренера. "Молоты" готовы предложить украинца другим клубам АПЛ, существует вариант с арендой.

Напомним, Ярмоленко не играет за Вест Хэм с декабря прошлого года из-за повреждения приводной мышцы бедра.

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