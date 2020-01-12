Астон Вилла – Манчестер Сити – 1:6 – видео голов и обзор матча

Манчестер Сити уничтожил Астон Виллу в 22 туре АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Астон Вилла – Манчестер Сити.

Команда Гвардиолы сравняла соперника с землей уже в первом тайме. Все началось с дубля Мареза, впоследствии алжирца поддержали Жезус и Агуэро, которым ассистировал де Брюйне.

Манчестер Сити без Зинченко разбомбил Астон Виллу и поднялся на второе место АПЛ – дубль Мареза, хет-трик Агуэро

Манчестер Сити несколько сбавил обороты после перерыва, но один игрок все же нашел мотивацию. Серхио Агуэро оформил хет-трик и довел счет до теннисного. "Горожане" все же не удержали свои ворота "сухими", позволив Астон Вилле провести гол престижа в компенсированное время.